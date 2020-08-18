Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем

Министерство труда и соцзащиты РФ заявили, что перенос рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих календарных дней противоречит нормам Трудового кодекса, передает РИА "Новости".
Такое пояснение ведомство дало в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, который ранее написал в своем Telegram-канале о том, что принять решение о переносе выходного могут только главы регионов. При этом такое решение может привести в "недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим" днем". При этом в прошлом году некоторые главы регионов уже объявляли выходной. Первым стал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а после его примеру последовали еще в 30 субъектах.
В Министерстве труда объяснили, что перенос рабочего дня может также приниматься и на уровне компании. В данном случае работодатель сам волен выбирать, когда именно сотрудникам предприятия придется отрабатывать перенесенный день.
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