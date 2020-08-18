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Лукашенко предложил оппозиции заново пересчитать голоса на президентских выборах

, ИА "Амител"
Противники действующей власти отказались и потребовали новое голосование
Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах, но она требует нового голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, оппозиция отказалась от предложения и стала настаивать на перевыборах, к идее проведения которых глава государства относится скептически.

"Что будет следующим ее шагом? Они же сказали – выпустим политзаключенных. Почему? Там же Сережа (муж кандидата в президенты Светланы Тихановской) сидит. Выйдет Сережа оттуда, и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы идиоты, этого не понимаем? Никаких повторных выборов", – сказал Лукашенко.

Глава государства также выразил уверенность, что после этого никто не станет освобождать другого бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку тот уже будет "мешать".

Как ранее сообщал amic.ru, Лукашенко предложил принять в стране новую Конституцию, после чего сразу же пройдут повторные выборы президента, парламента и местных органов власти.

Напомним, что уже девятый день подряд в Белоруссии проходят акции протестов против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.08.2020 11:06
- гость -

Эта оппппозиция= что двухвостка-ползучая,скользкая и омерзительная.

18.08.2020 11:07
- гость -

Лучше бы он молчал...

18.08.2020 11:09
- гость -

18.08.2020 11:07
- гость -
Янык тоже молчал,и где он сейчас?И где Украина?Бацька будет лошарой,поедет к Яныку у Ростов!

18.08.2020 11:20
- гость -

18.08.2020 11:06
- гость -

Согласен полностью. Знают что точно проиграли, но пытаются с помощью запада раскачать ситуацию и полностью развалить страну

18.08.2020 11:23
Злая гостья

И голосовать столько раз, сколько потребуется, чтобы результаты устроили оппозицию. Измором взять!

18.08.2020 11:27
- гость -

Решил переобнулиться с новой конституцией усатый колхозник? Еще на пять сроков? Прям как наш...

18.08.2020 11:36
- гость -

Нормальная оппозиция предлагает свои возможные варианты развития,свои предложения,свои реформы.Эта же лишь визжит:"Уйди,уйди,уйди,уйди".

18.08.2020 11:45
- гость -

18.08.2020 11:36
- гость -
Так это визжит не оппозиция,это визжат провокаторы,разжигатели массовых беспорядков.Наймиты одним словом.И кукушка,представившая себя спасителем народа тоже не своими словами кукарекает.Адиетом надо быть,чтобы этого не видеть.

18.08.2020 11:47
- гость -

Вот на таких-то колёсных тягачах и возят наши "Тополя" и "Ярсы" по полям,по лесам,нынче здесь,завтра там.

18.08.2020 11:48
- гость -

Бюллетени уже успели уничтожить и что подсчитывать, итоговые протоколы? Хитер старый лис...

18.08.2020 11:58
- гость -

А что там пересчитывать-то? Все уже навбросано

18.08.2020 12:02
- гость -


18.08.2020 11:58
- гость -


Откуда знаешь про вбросы? Сам вбрасывал? Или просто кукарекаешь бездумно?

18.08.2020 12:06
- гость -

18.08.2020 11:23
Злая гостья
И голосовать столько раз, сколько потребуется,

С наблюдателями потребовался бы всего один раз.
Если за него 4/5 голосовавших, чего так упирается? От простоев потерь больше.

18.08.2020 12:15
- гость -

18.08.2020 12:06
- гость -
А на основании чего устраивать повторные выборы?Ведь даже в законе есть четкий регламент,по которому второй тур проводится при определенных условиях.Здесь же явно победил батька,и как говаривал незабвенный Виктор Сепаныч:-Если у кого-то там чешется,чешите в другом месте.Батька наверное много кого там задрал,но если посмотреть на "альтернативу",то уж лучше Грыгорич,чем эта никому неизвестная тля.

18.08.2020 12:16
- гость -

Если он 80% набрал, тогда какие вопросы могут быть, причем с такой всенародной поддержкой? Но боится, т.к. прекрасно знает каким образом он получил свои 80%. Шанс уйти достойно у него был, но Лукашенко давно уже оторвался от реальностей.

18.08.2020 12:45
Иsтина

Одному мне напоминает это все серию смешариков "Трюфель"

18.08.2020 12:52
- гость -

Усатый достал свой народ несменяемостью и ложью. Надеюсь, беларусы не отдадут ему свою победу.

18.08.2020 12:54
гость

Ему не надо менять конституцию, у них в конституции нет сроков, он вечно обнуленный. Он и по этой конституции может 10 сроков править. Сейчас на шестой пошел. И если удержится и включит голову, то подпишет Союзное государство. Если нет, то сядет даже в Ростове, только захват в заложники российских граждан уже на срок тянет. Еще он российский банк отжал. Лет 15 можно набрать. Можно еще подтянуть нанесение ущерба России путем ликвидации российских военных объектов

18.08.2020 13:00
- гость -

оппы обнаглели: рассылают смс родственникам ОМОНовцев с угрозами им, детям, родителям. И это не случайные рассылки, а сериями, на нагнетание.
Вопрос: как этот ОМОНовец будет относиться к оппам?

18.08.2020 13:12
- гость -

Оппозиция обнаглела?
Она сразу такая, что здесь,что у укров.
10% вооружатся и поставят в позу зю 80%.
Оставшиеся 10% уедут в Польшу землянику убирать и толчки чистить

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