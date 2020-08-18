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Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков опять проиграл суд, но остается на свободе

, ИА "Амител"
Глава Октябрьского района безуспешно оспаривал 10 суток ареста
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

17 августа Крутихинский районный суд оставил в силе решение мирового судьи по делу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить постановление об административном аресте за вождение без прав. Вердикт уже вступил в законную силу, однако Новиков имеет на руках больничный, поэтому исполнение административного наказания откладывается на неопределенный срок.

До этого Крутихинский райсуд дважды откладывал заседание по причине неявки Вячеслава Новикова. Третий раз судья Ирина Торопицына не стала переносить процесс, хотя барнаульский чиновник вновь не прибыл в Крутиху по состоянию здоровья. Его представитель Игорь Сарычев сообщил amic.ru, что Вячеслав Новиков проходит реабилитацию после операции и находится на больничном.

В карточке суда указано, что решение оставлено без изменения. Сам документ пока не доступен. Тем не менее юрист Сарычев уже заявил изданию, что считает вердикт незаконным и намерен обжаловать его в вышестоящий суд.

Любопытно, что в суде первой инстанции Сарычев был против административного ареста, поскольку у его клиента имелись заболевания, "препятствующие отбыванию данного вида наказания". К тому же, настаивал Игорь Сарычев, Новикова нельзя подвергать аресту как генерала МВД РФ в отставке. Юрист просил в случае признания Новикова виновным назначить наказание в виде штрафа в размере половины от максимально допустимого (т. е. 15 тысяч рублей).

Напомним, 19 июля в Крутихинском районе Вячеслава Новикова остановили сотрудники ГИБДД. Муниципальный служащий находился за рулем своего кроссовера Volkswagen Touareg, чего делать по закону не мог. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав на 1 год и 9 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей, из-за того что он отказался пройти медосвидетельствование.

Новиков объяснил, что был вынужден сесть за руль автомобиля, так как почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Сотрудникам ГИБДД, равно как и суду, эти доводы показались неубедительными. В итоге Новикова признали виновным и назначили в качестве наказания арест на 10 суток.

У чиновника было право обжаловать постановление суда, чем он и воспользовался. Однако это ни к чему не привело.

В настоящее время в связи с тем, что Новиков находится на больничном и.о. главы Октябрьского района Барнаула стал первый замглавы администрации по ЖКХ Сергей Мещеряков. На прошлой неделе, к слову, Новикову исполнилось 60 лет.

Добавим, мэр Барнаула еще в июле принял решение о проведении в отношении главы администрации Октябрьского района Барнаула "проверки соблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой". Завершилась ли проверка в настоящее время и каковы ее результаты пока неизвестно. Amic.ru подготовил запрос в городскую администрацию.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

18.08.2020 11:09
- гость -

я понять не могу, у него какие есть основания для отмазки?
всех из зала суда на 15 суток сразу забирают, а этот с больничным липовым.
проверяйте по ВКК его и врачей которые продали которые ему бюллетень

18.08.2020 11:10
- гость -

Новикова нельзя подвергать аресту как генерала МВД РФ в отставке


это как ?))))
ничего что рокоссовского тухачевского - маршалов боевых арестовали ???
а тут какой то новиков?))

18.08.2020 11:12
- гость -

что же ему так срочно прооперировали?
вроде как жену же должны были оперировать

18.08.2020 11:13
гость

Вот она проблема современности - вцепиться в кресло и не отпускать! Что главный дед, что рядовые пример берут - мы зе купили должность , как же мы уйдем то!

18.08.2020 11:19
- гость -

Не даром у полицаев отсутствует офицерство

18.08.2020 11:24
- гость -

Никак не получилось поздравить арестом генерала с юбилеем.
Надо брать под стражу и на 10 суток в камеру,там все болячки пройдут,если выйдет.

18.08.2020 11:26
Злая гостья

За руль можно, а отбывать нельзя? Какая болезнь? Бессдыдство? Наглость? Вседозволенность и неприкосновенность?

18.08.2020 11:27
- гость -

Пора освобождать парня от бремени власти.
Пьет за рулем,закроют на 10 суток,больной еще весь,еще и 60 лет.
Комок сплошных недостатков!ПОРА НА ПОКОЙ!

18.08.2020 11:27
Злая гостья

Бесстыдство - прошу прощения.

18.08.2020 11:32
- гость -

цирк уехал, клоуна забыли))))))))))))

18.08.2020 11:38
- гость -

ай как не хочется в камеру... а сколько омна сделал людям, которые без вины отсидели???
вот он бумеранг

18.08.2020 11:39
- гость -

СРАМОТА!!!!!!!

18.08.2020 11:52
- гость -

Позор позорный!

18.08.2020 11:56
- гость -

Может глава города его уволит уже?

СРАЗУ,КАК ПРОТРЕЗВЕЕТ!

18.08.2020 12:03
Потёмкин

И всё это не видит "главбух"? (Про Франка Энштейна уж и не говорю!)

18.08.2020 12:25
гость

Вот крученый жук. Может правда проверить его больничный и вместо административки впаять ему уголовку

18.08.2020 12:27
1

Позор представителю власти!!!

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