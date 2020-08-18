Детский омбудсмен рассказала, какое наказание ждет банду подростков из Камня-на-Оби

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева во время онлайн-брифинга 18 августа рассказала о том, что стало с подростками, которые держали в страхе детей в Камне-на-Оби.
По ее словам, в избиениях участвовали четверо школьников, которые проживают "в семьях в социально опасном положении". Двоих из них поместят в спецшколу. Третий отсидел 30 суток в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей, а четвертый лишь впервые попал в поле зрения надзорных органов.
Родителей двоих подростков лишили родительских прав. Одного из них отправят с специнтернат, другого — в детдом или к опекунам.
По словам Казанцевой, проверка по инциденту продолжалась длительное время. И во время нее были выявлены недостатки в работе подразделений по делам несовершеннолетних. В итоге должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что видео с избиением подростками мальчика появилось 4 июня. Позднее стало известно, что этот случай не является единичным, а 12 августа местная жительница рассказала, что школьники пришли к ее дому и угрожали насилием ее семье.
Комментарии
Очень нужны такие очаровашки опекунам.
Спец.школа и детдом...им там тоже очень обрадуются, а наказания-то где? Или наказывают в данном случае школу и детдом?
"Третий отсидел 30 суток в центре содержания несовершеннолетних преступников," (с)
..и на свободу,с чистой совестью...