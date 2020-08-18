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Главного антикоррупционера Барнаула задержали за взятку в 250 тысяч

, ИА "Амител"
Деньги врио начальника отдела экономической безопасности городского МВД получил через посредника
Фото: Abon-news.ru

Фото: Abon-news.ru

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу. Высокопоставленного силовика подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба следкома.

По данным следствия, полицейский через посредника получил 250 тысяч рублей от одного из барнаульских предпринимателей. За эти деньги страж порядка должен был не привлекать бизнесмена к ответственности и вернуть изъятое ранее имущество.

Сейчас полицейский задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователем готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что начальник ведомства назначил служебную проверку по по данному факту. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность", — отметили в полиции.

Как уже сообщал amic.ru, в декабре 2019 года суд признал виновным в подобном преступлении главного антикоррупционера Алтайского края — Вадима Надвоцкого. Следователи выяснили, что в течение нескольких лет глава УЭБ и ПК ГУ МВД получал взятки от руководителей двух предприятий за покровительство. Общая сумма составила почти 13 миллионов рублей.

Суд назначил бывшему полицейскому четыре года колонии строгого режима и штраф в размере 25,8 млн рублей.

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.08.2020 15:59
Потёмкин

Да что же за должность-то такая! Проклятая!!!

18.08.2020 16:01
Гость

Однозначно проклятая! Мозг отключается у людей , находящихся на этой должности!

18.08.2020 16:03
- гость -

Да потому что у воды и не напиться,
это же как терпеть надо, можно и гикнуться.))

18.08.2020 16:03
- гость -

А с Ромой Ланцовым как ?

18.08.2020 16:04
- гость -

Пора все пустить на самотёк. Распустить всех контролёров, думцев, мэров.

18.08.2020 16:04
- гость -

Глядя на нынешнее тотальное воровство и взяточничество невольно возникает вопрос, а так уж и неправ был тов. Сталин? Хотя я ни разу не сталинист. Как еще власть предержащих загнать в стойло закона кроме как кнутом, впрочем кнут уже не поможет, только дубина.

18.08.2020 16:05
- гость -

Все на хоз расчет.

18.08.2020 16:09
одын

Вопрос, а они полиграфа каждый год за взятку проходят? или на результаты никто внимание не обращает?

18.08.2020 16:10
- гость -

А что не так? Разве антикоррупционеры созданы не для того чтобы брать взятки с коррупционеров?

18.08.2020 16:10
П.Морозов

"Отряд не заметил потери бойца,
И Яблочко-песню,допел до конца.."

18.08.2020 16:15
- гость -

Полиграф тоже можно купить за толику малую.

18.08.2020 16:22
Гость

18.08.2020 16:15
- гость -
Полиграфа с Толиком тоже пора на нары.

18.08.2020 16:22
- гость -

должность-то такая! Проклятая!!!

Краевой и городской аникоррупционер это всё же разные должности.

18.08.2020 16:22
- гость -

Полиграф Полиграфович идеальная кандидатура на эту должность.

18.08.2020 16:28
Асчушчшение Р

Не , ну а шо... Не було , не було....и вот опять....

18.08.2020 16:30
- гость -

В этой конторе просто такие традиции, еще с 90-х годов. Заказуха и решальничество.

18.08.2020 16:47
- гость -

Все люди в мире делятся на две категории - тех, кто берёт, и тех, кому не дают. А дальше всё просто - садят не тех, кто ворует, а тех, кто попался.

18.08.2020 17:06
- гость -

Ну, боролся с коррупцией как мог...

18.08.2020 17:10
- гость -

свинья везде грязь найдет

18.08.2020 17:11
- гость -

Чё-та взятки помельчали.

18.08.2020 17:13
- гость -

не умеешь- не бери

18.08.2020 17:22
Виктор

Кто-то знает фамилию задержанного врио начальника?

18.08.2020 17:22
Гость

18.08.2020 17:11
- гость -
Так наверное и дельце не крупное?
О большой взятке никто и не узнает.

18.08.2020 17:25
- гость -

Кормовая база сокращается - взятки мельчают.

18.08.2020 17:26
Потёмкин

18.08.2020 16:22
- гость
" -Ранее бывший начальник этого же отдела Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку."
Может всё-таки должность виновата?

18.08.2020 17:29
Потёмкин

18.08.2020 17:22
Виктор
Пишут,что однофамилец Лазарева. Поди врут?

18.08.2020 17:29
- гость -

18.08.2020 16:47
- гость -
Все люди в мире делятся на две категории - тех, кто берёт, и тех, кому не дают. А дальше всё просто - садят не тех, кто ворует, а тех, кто попался.
------
Люди делятся на воров и на честных. Первые всегда найдут, где что стащить или прибрать к рукам. Выписать себе лишнюю премию или взятку взять. Не дают взяток, сами тырят, что могут.

18.08.2020 17:31
- гость -

Мельчают людишки, мельчают взятки. Закономерность блатного феодализма.

18.08.2020 17:33
Гость

Похоже,там АУЕ,признанная в России эктремистской.

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