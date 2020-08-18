Главного антикоррупционера Барнаула задержали за взятку в 250 тысяч

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу. Высокопоставленного силовика подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба следкома.
По данным следствия, полицейский через посредника получил 250 тысяч рублей от одного из барнаульских предпринимателей. За эти деньги страж порядка должен был не привлекать бизнесмена к ответственности и вернуть изъятое ранее имущество.
Сейчас полицейский задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователем готовится ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что начальник ведомства назначил служебную проверку по по данному факту. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность", — отметили в полиции.
Как уже сообщал amic.ru, в декабре 2019 года суд признал виновным в подобном преступлении главного антикоррупционера Алтайского края — Вадима Надвоцкого. Следователи выяснили, что в течение нескольких лет глава УЭБ и ПК ГУ МВД получал взятки от руководителей двух предприятий за покровительство. Общая сумма составила почти 13 миллионов рублей.
Суд назначил бывшему полицейскому четыре года колонии строгого режима и штраф в размере 25,8 млн рублей.
Комментарии
Да что же за должность-то такая! Проклятая!!!
Однозначно проклятая! Мозг отключается у людей , находящихся на этой должности!
Да потому что у воды и не напиться,
это же как терпеть надо, можно и гикнуться.))
А с Ромой Ланцовым как ?
Пора все пустить на самотёк. Распустить всех контролёров, думцев, мэров.
Глядя на нынешнее тотальное воровство и взяточничество невольно возникает вопрос, а так уж и неправ был тов. Сталин? Хотя я ни разу не сталинист. Как еще власть предержащих загнать в стойло закона кроме как кнутом, впрочем кнут уже не поможет, только дубина.
Все на хоз расчет.
Вопрос, а они полиграфа каждый год за взятку проходят? или на результаты никто внимание не обращает?
А что не так? Разве антикоррупционеры созданы не для того чтобы брать взятки с коррупционеров?
"Отряд не заметил потери бойца,
И Яблочко-песню,допел до конца.."
Полиграф тоже можно купить за толику малую.
18.08.2020 16:15
- гость -
Полиграфа с Толиком тоже пора на нары.
должность-то такая! Проклятая!!!
Краевой и городской аникоррупционер это всё же разные должности.
Полиграф Полиграфович идеальная кандидатура на эту должность.
Не , ну а шо... Не було , не було....и вот опять....
В этой конторе просто такие традиции, еще с 90-х годов. Заказуха и решальничество.
Все люди в мире делятся на две категории - тех, кто берёт, и тех, кому не дают. А дальше всё просто - садят не тех, кто ворует, а тех, кто попался.
Ну, боролся с коррупцией как мог...
свинья везде грязь найдет
Чё-та взятки помельчали.
не умеешь- не бери
Кто-то знает фамилию задержанного врио начальника?
18.08.2020 17:11
- гость -
Так наверное и дельце не крупное?
О большой взятке никто и не узнает.
Кормовая база сокращается - взятки мельчают.
18.08.2020 16:22
- гость
" -Ранее бывший начальник этого же отдела Андрей Абрамов получил восемь лет тюрьмы строго режима и штраф 13 млн рублей за взятку."
Может всё-таки должность виновата?
18.08.2020 17:22
Виктор
Пишут,что однофамилец Лазарева. Поди врут?
18.08.2020 16:47
- гость -
Все люди в мире делятся на две категории - тех, кто берёт, и тех, кому не дают. А дальше всё просто - садят не тех, кто ворует, а тех, кто попался.
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Люди делятся на воров и на честных. Первые всегда найдут, где что стащить или прибрать к рукам. Выписать себе лишнюю премию или взятку взять. Не дают взяток, сами тырят, что могут.
Мельчают людишки, мельчают взятки. Закономерность блатного феодализма.
Похоже,там АУЕ,признанная в России эктремистской.