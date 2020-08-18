Бари Алибасов разводится с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя продюсера Вадима Горжанкина.
Ранее между супругами возник конфликт из-за квартиры в Москве. Спор разгорелся после того, как актриса якобы подарила мужу квартиру, не понимая, какой договор она подписывает. В итоге Алибасов переписал имущество на своего помощника Сергея Моцаря, позднее дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что спор может обернуться разводом.
Напомним, что 25 июня Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. До этого продюсер проходил лечение в наркологическом отделении.
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