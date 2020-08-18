Вторник, 18 Август, 22:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 87,34
20°

932493 +4748
Обь
128см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

СМИ узнали имя возможного кандидата на должность главврача БСМП Алтайского края

, ИА "Амител"
Возглавить учреждение может экс-министр здравоохранения Республики Алтай
Фото: gorno-altaisk.info

Фото: gorno-altaisk.info

Андрей Макин может стать новым руководителем Краевой больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает "Политсибру".

Андрей Макин родился 31 октября 1963 года, закончил Алтайский мединститут по специальности "лечебное дело". Работал хирургом в Барнаульской больнице скорой медицинской помощи, а после — заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В 2015 году был назначен на должность главврача Кош-Агачской районной больницы, а в декабре 2018 года занял пост главы Минздрава Республики Алтай.

По данным источников издания, он вступит в должность 21 августа. 

Ранее amic.ru писал, что Владислав Бомбизо 17 августа покинул пост главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Исполняющим обязанности главврача больницы назначили Дмитрия Устинова.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2020 21:33
gorca

А я рада и очень!Андрей Анатольевич хирург от Бога!И человек очень хороший,удачи !

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
21:48
В Алтайском крае три месяца не могут найти пропавшего бездомного мужчину 0
21:09
Режиссер Кирилл Серебренников приехал на Алтай 0
20:40
Мэрия показала проект набережной на реке Барнаулке 0
20:07
СМИ узнали имя возможного кандидата на должность главврача БСМП Алтайского края 1
19:43
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 142 0
19:05
В администрации Барнаула наградили членов Общественной палаты IV созыва 4
18:43
Мужчину в кожаной куртке не могут найти в Алтайском крае уже два месяца 0
18:10
Выдержит тонны снега. Как выбрать кровлю для крыши дома или дачи 0
17:54
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу 1
17:43
Детский омбудсмен рассказала, почему подростки в Алтайском крае совершают суициды 3
17:32
Бари Алибасов разводится с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной 5
17:21
Реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус, проводят в Алтайском крае 1
17:03
Родители из-за травмы дочери судятся с барнаульской школой №31 6
16:57
Инваспортсмен из Алтайского края выиграл чемпионат России по гребле 0
16:45
В Алтайском крае массово гибнут пчелы 13
16:32
Капитальный ремонт двух образовательных учреждений завершают в Топчихинском районе 0
16:16
Преображение Господне. Как его надо отмечать и что нельзя делать в великий праздник 0
16:03
В Барнауле мужчины приносят в дома "подарки" и требуют деньги за доставку 1
15:55
Главного антикоррупционера Барнаула задержали за взятку в 250 тысяч 27
15:46
Алтайский край вновь поднялся в рейтинге суточного прироста зараженных COVID-19 13
15:35
Алтайские биатлонисты готовятся к новому сезону в составе юношеской сборной России 0
15:23
Прокуратура проверит обоснованность претензий к барнаульскому ветерану ВМФ 3
15:10
Детский омбудсмен рассказала, какое наказание ждет банду подростков из Камня-на-Оби 3
14:54
Поэт Борис Пастернак умер в Москве 11
14:40
После открытия границ в России может подорожать сотовая связь 5
14:29
Пациентка проснулась в морге после операции в районной больнице 9
14:18
Погода резко испортится в Алтайском крае 1
14:05
В Барнауле начали ремонтировать дорогу на улице Ползунова 2
13:53
Министр энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусом 3
13:45
Владислав Бомбизо ушел с поста главврача краевой больницы скорой помощи 6
13:17
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира 43
13:03
В Горном Алтае из-за нашествия бабочек шелкопряда пришлось отключить свет 1
12:50
Резервная взлетно-посадочная полоса появится на Чуйском тракте 11
12:35
Мужчину, который скрывает ребенка от матери, ищут в Алтайском крае 36
12:16
Более 35 млн рублей выделили на развитие лингафонных кабинетов в алтайских школах 6
12:04
Еще 50 домов Барнаула останутся без горячей воды почти на сутки 2
11:52
БК "Барнаул" пополнился новыми игроками 0
11:41
В Алтайском крае хотят ограничить работу мини-баров и прочих "наливаек" 18
11:30
Российских учителей обяжут носить маски в новом учебном году 49
11:17
С работы – на пары. Как получить диплом, потратив несколько часов в неделю 2
11:05
Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков опять проиграл суд, но остается на свободе 25
10:59
Буря после затишья. Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 17
10:53
Лукашенко предложил оппозиции заново пересчитать голоса на президентских выборах 27
10:43
Половина пешеходных переходов рядом с школами на Алтае являются небезопасными 7
10:31
Световое шоу пройдет в День Государственного флага в Барнауле 2
10:17
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем 2
10:05
Ипотека дешевле: как снизить ежемесячный платеж и вернуть часть денег за жилье 0
09:54
Власти Алтая наградят мужчину с тремя сыновьями, которые предотвратили лесной пожар 5
09:41
Автор "Хардбасса" подал в суд на Little Big 0
09:31
"Уже не стыдно". Барнаульцы полвека живут во "временном" доме без воды и канализации 35
09:09
В Барнауле вновь дезинфицируют остановки 3
08:56
Глава Барнаула стал очередным героем +100500 16
08:48
В России назвали условие для новых выплат на детей до 16 лет 5
08:34
В Горном Алтае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:20
Яйца, арахис и кофе включили в список опасных продуктов 10
08:05
"Обезглавленный" Каменский район временно обрел руководителя 4
07:49
Новые цены на ОСАГО и обновленный ПТС. Что изменится для автомобилистов этой осенью 16
07:35
Море зелени. Барнаул 30-летней давности с высоты птичьего полета 47
07:18
Горячая Кулунда и холодные Хабары. Какие рекорды побило жаркое лето 2020 на Алтае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.