СМИ узнали имя возможного кандидата на должность главврача БСМП Алтайского края

Андрей Макин может стать новым руководителем Краевой больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает "Политсибру".
Андрей Макин родился 31 октября 1963 года, закончил Алтайский мединститут по специальности "лечебное дело". Работал хирургом в Барнаульской больнице скорой медицинской помощи, а после — заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы №1 города Барнаула. В 2015 году был назначен на должность главврача Кош-Агачской районной больницы, а в декабре 2018 года занял пост главы Минздрава Республики Алтай.
По данным источников издания, он вступит в должность 21 августа.
Ранее amic.ru писал, что Владислав Бомбизо 17 августа покинул пост главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Исполняющим обязанности главврача больницы назначили Дмитрия Устинова.
Комментарии
А я рада и очень!Андрей Анатольевич хирург от Бога!И человек очень хороший,удачи !