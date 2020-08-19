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В Белоруссии приземлился самолет ФСБ РФ

, ИА "Амител"
Лайнер является "высотным пунктом управления"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Минске приземлился лайнер Ту-214, который является частью авиапарка ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar.

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково и спустя час приземлился в национальном аэропорту Минска.

Лайнер относится к модификации Ту-214ВПУ, дополнительная аббревиатура которого, по данным СМИ, расшифровывается как "высотный пункт управления". Кроме того, транспорт используется для перелетов директора ФСБ Александра Бортникова.

Также 12 августа в Белоруссию из России вылетели два борта воздушно-космических сил – лайнеры Ту-134, оборудованные спецсвязью. При этом один из них с советского времени использовался для перевозки высшего партийного руководства, а позднее – руководящего состава Минобороны.

На фоне этих рейсов белорусские Telegram-каналы начали говорить о возможном бегстве Александра Лукашенко из страны. Позднее президент опроверг слухи о своем отъезде.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2020 09:14
- гость -

Начинается регистрация на рейс Минск - Ростов, стоимость билета 1 млрд $

19.08.2020 09:29
- гость -

Воздушный а не высотный

19.08.2020 09:34
- гость -

Начинается регистрация на рейс Минск - Ростов, стоимость билета 1 млрд $
----------
Либо область заберёт. Крыма нет, можно брест. Тоже диды воевали

19.08.2020 09:39
- гость -

область заберёт

Зачем? Санкций что-ли мало? Или захотелось войны на многие десятилетия с белорусскими партизанами?

19.08.2020 09:47
- гость -

Зачем? Санкций что-ли мало? Или захотелось войны на многие десятилетия с белорусскими партизанами?
-------
Что значит зачем?
чем больше хаоса, тем лучше.

19.08.2020 10:16
- гость -

А где комментарии от кремлеботов? У них что сегодня выходной или они за новыми методичками ушли?

19.08.2020 10:17
- гость -

На таких самолетах летают вежливые зеленые человечки.

19.08.2020 10:20
- гость -

Вежливые зеленые человечки? Не может быть!

"В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта"."

19.08.2020 10:24
БОСС2020

Нет ничего удивительного, что теперь будет происходить наращивание военного присутствия РФ в Белоруссии. Там находятся 2 критически важных военных объектов, так же как и в Крыму, без которых обороноспособность нашей страны сведется к минимуму

19.08.2020 10:25
- гость -

"В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта"."

Да вы что? Так и было в Крыму. Так и в Донбассе.

19.08.2020 10:31
- гость -

один диктатор помогает другому

19.08.2020 10:34
гость

Батька хамил, хамил России, доил, доил, а теперь спасай его

19.08.2020 10:38
могиканин

"один диктатор помогает другому". спорное утверждение,диктуют то они диаметрально противоположные вещи. если бы бать ка отдал свою промышленность на растерзание нашим олигархам,там все было бы спокойно.

19.08.2020 10:39
Она

Правильно. Пора выполнять свои обязательства перед братским народом. Их там всего то 16 миллионов, разбазаривать как хохлов нельзя. Россия должна думать о геополитических интересах тоже.
Хохлов было 45 миллионов , осталось 30.
Демократия запада слишком дорого обходится славянским народам.

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