В Белоруссии приземлился самолет ФСБ РФ

В Минске приземлился лайнер Ту-214, который является частью авиапарка ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на данные FlightRadar.
Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково и спустя час приземлился в национальном аэропорту Минска.
Лайнер относится к модификации Ту-214ВПУ, дополнительная аббревиатура которого, по данным СМИ, расшифровывается как "высотный пункт управления". Кроме того, транспорт используется для перелетов директора ФСБ Александра Бортникова.
Также 12 августа в Белоруссию из России вылетели два борта воздушно-космических сил – лайнеры Ту-134, оборудованные спецсвязью. При этом один из них с советского времени использовался для перевозки высшего партийного руководства, а позднее – руководящего состава Минобороны.
На фоне этих рейсов белорусские Telegram-каналы начали говорить о возможном бегстве Александра Лукашенко из страны. Позднее президент опроверг слухи о своем отъезде.
Комментарии
Начинается регистрация на рейс Минск - Ростов, стоимость билета 1 млрд $
Воздушный а не высотный
Начинается регистрация на рейс Минск - Ростов, стоимость билета 1 млрд $
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Либо область заберёт. Крыма нет, можно брест. Тоже диды воевали
область заберёт
Зачем? Санкций что-ли мало? Или захотелось войны на многие десятилетия с белорусскими партизанами?
Зачем? Санкций что-ли мало? Или захотелось войны на многие десятилетия с белорусскими партизанами?
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Что значит зачем?
чем больше хаоса, тем лучше.
А где комментарии от кремлеботов? У них что сегодня выходной или они за новыми методичками ушли?
На таких самолетах летают вежливые зеленые человечки.
Вежливые зеленые человечки? Не может быть!
"В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта"."
Нет ничего удивительного, что теперь будет происходить наращивание военного присутствия РФ в Белоруссии. Там находятся 2 критически важных военных объектов, так же как и в Крыму, без которых обороноспособность нашей страны сведется к минимуму
"В Кремле отметили, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, поскольку приведет к "дальнейшей эскалации конфликта"."
Да вы что? Так и было в Крыму. Так и в Донбассе.
один диктатор помогает другому
Батька хамил, хамил России, доил, доил, а теперь спасай его
"один диктатор помогает другому". спорное утверждение,диктуют то они диаметрально противоположные вещи. если бы бать ка отдал свою промышленность на растерзание нашим олигархам,там все было бы спокойно.
Правильно. Пора выполнять свои обязательства перед братским народом. Их там всего то 16 миллионов, разбазаривать как хохлов нельзя. Россия должна думать о геополитических интересах тоже.
Хохлов было 45 миллионов , осталось 30.
Демократия запада слишком дорого обходится славянским народам.