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Голый мужчина в носках прогулялся по Рубцовску

, ИА "Амител"
Мнения горожан о причине поступка разделились
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Рубцовске заметили голого мужчину, разгуливающего по городу. Подтверждающую это видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что из одежды на мужчине только носки. При этом создается впечатление, что он нисколько не смущается своей наготы.

Мнения подписчиков паблика о том, что спровоцировало человека на такой поступок, разделились. Часть горожан считает, что мужчина проиграл в карты, в то время как многие другие подозревают, что тут не обошлось без алкоголя или наркотиков.

"В группе писали, звонили его жене, вторую неделю бухает, белочка пришла", – написал местный житель.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле голый по пояс мужчина 30-35 лет ворвался в магазин и потребовал открыть кассу. Сотрудники "Марии-Ра" успели нажать на "тревожную" кнопку. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.08.2020 10:40
- гость -

в карты проиграл, на желание...

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