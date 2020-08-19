Голый мужчина в носках прогулялся по Рубцовску

В Рубцовске заметили голого мужчину, разгуливающего по городу. Подтверждающую это видеозапись опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что из одежды на мужчине только носки. При этом создается впечатление, что он нисколько не смущается своей наготы.
Мнения подписчиков паблика о том, что спровоцировало человека на такой поступок, разделились. Часть горожан считает, что мужчина проиграл в карты, в то время как многие другие подозревают, что тут не обошлось без алкоголя или наркотиков.
"В группе писали, звонили его жене, вторую неделю бухает, белочка пришла", – написал местный житель.
Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле голый по пояс мужчина 30-35 лет ворвался в магазин и потребовал открыть кассу. Сотрудники "Марии-Ра" успели нажать на "тревожную" кнопку.
Комментарии
в карты проиграл, на желание...