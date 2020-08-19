Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев назвал основную ошибку Александра Лукашенко в ситуации с протестами после выборов.
"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий, – цитирует Горбачева "Комсомольская правда". – Но, кажется, поздно".
Горбачев утвердительно ответил на вопрос о том, "чувствуется ли влияние из-за границы".
Он призвал "не смешивать в кучу" те протесты, которые были перед развалом СССР, и то, что сейчас происходит в Белоруссии.
Вместе с тем Горбачев утверждает, что во время волнений 1990-1991 годов он тоже обращался к рабочим, но они его не поддержали.
"Нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих – это я не склонен", – пояснил экс-президент Советского Союза.
Ранее amic.ru писал, что Горбачев раскритиковал длинные выходные и призвал отказаться от них в России. Он считает, что выходные нужно разделить более равномерно по календарю. По его словам, длинных выходных в СССР практически не было и это сказывалось положительно на жизни общества.
Комментарии
Плешивый ещё боты не двинул ?
После того беспредела который он вместе с силовиками натворил, к народу можно и не пробовать обращаться.
пусть меченый прокоментирует как СССР развали.
1917 год "Рабочий тащит пулемет. Сейчас он вступит в бой. Висит плакат: «Долой господ! Помещиков долой!"
2020 год "Ура хозяевам!Да здравствуют владельцы фабрик,буржуи и помещики!Вся власть-капиталу!"
Хороший мужик!
Еще бы горбача народ поддержал после того как он страну развалил.
12:07
Совок сам развалился. Всей страной этот гулаг развалили.
Уж чья бы корова...
19.08.2020 12:11
- гость -
12:07
Совок сам развалился. Всей страной этот гулаг развалили.
Именно так! Пёрли все и всё. Всех жителей южных республик без разбора чурками называли. РСФСР одна из первых независимость от СССР объявила. Думали, что нас все объедают. А теперь обиженок пострадавших из себя строят.