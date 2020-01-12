Горбачев призвал отменить все длинные выходные, чтобы россияне не спивались

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные и призвал отказаться от них в России, пишет "Ura.ru".
"Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", — сказал Горбачев.
Он считает, что выходные нужно разделить более равномерно по календарю. Бывший лидер отметил, что при его правлении длинных выходных в стране практически не было и это сказывалось положительно на жизни общества.
"Особенно пагубное влияние это [длинные выходные] оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. Так что, все длинные выходные, мне кажется можно отменить без особых проблем", — добавил политик.
Комментарии
Старый алкаш по себе всех мерит...
Кто уходит в запой ему выходные не нужны))) А для нормальных людей это возможность побыть с семьей, выехать на природу... весной дача.
Какое дело Горбачеву до страны, которую он развалил и бросил? Живет в Америке, ну пусть американцам и указывает, как им жить.
Кому нужны пьяные рабы..?