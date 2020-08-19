"Динамо-Барнаул" стартует в розыгрыше Кубка России по футболу

Барнаульское "Динамо" проведет матч розыгрыша Кубка России в среду, 19 августа. В рамках 1/128 финала турнира алтайские футболисты в гостях сыграют с "Новосибирском".
На выезд отправились 17 игроков барнаульской команды. Это два вратаря – Богдан Карюкин и Даниил Гавиловский; пять защитников – Ярослав Гусев, Владислав Хмелевский, Максим Полковников, Виктор Хугаев, Вадим Исаев; восемь полузащитников – Максим Ерусланов, Евгений Щербаков, Иван Житников, Виктор Липин, Михаил Осипов, Денис Чудояков, Александр Худяков, Никита Шибаев; два нападающих – Владимир Завьялов и Игорь Абрамов.
Игра пройдет без зрителей и начнется в 19:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на You-Tube-канале новосибирцев.
Как уже сообщал amic.ru, 12 августа в стартовой игре первенства России (четвертая группа) динамовцы в гостях разгромили "Оренбург-2" со счетом 4:0.
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