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"Железки одни остались". Барнаул лишился единственного места для тренировки ледолазов

, ИА "Амител"
Площадка в парке "Изумрудный" сгорела дотла

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сгоревший скалодром в парке "Изумрудный" являлся единственной площадкой в Барнауле, где могли тренироваться ледолазы. Об этом amic.ru рассказала альпинистка Зинаида Пудовкина. По ее словам, участие в международных соревнованиях одного из самых сильных местных спортсменов — Дмитрия Гребенникова — теперь под большим вопросом.

"Все сгорело, железяки одни остались, сгорело все снаряжение", — рассказала Пудовкина.

Как уже сообщал amic.ru, скалодром в парке "Изумрудный" загорелся днем, 19 августа. Глава краевого Фонда имущества, управляющего парком, Владислав Вакаев на своей странице в Facebook написал, что не исключает поджога площадки, являющейся тренировочной базой для Алтайской федерации альпинизма. Позже выяснилось, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. Выводы предстоит сделать по результатам экспертизы.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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