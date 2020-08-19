Экс-директору барнаульского "Горзеленхоза" изменили приговор

Апелляционная инстанция изменила приговор бывшему директору барнаульского муниципального унитарного предприятия "Горзеленхоз" Сергею Гончарову, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В дополнение к штрафу в размере трех миллионов рублей и запрету занимать определенные должности, у экс-руководителя МУП конфисковали автомобиль.
"В доход государства конфискован эквивалент дохода, полученного в результате взятки (за вычетом изъятых 22 тыс. руб.), в сумме 592 тыс. рублей, — пояснили в ведомстве. — Взыскание в этой части обращено на оставшееся после исполнения приговора в части гражданского иска имущество Гончарова — автомобиль "Тойота Ленд Крузер – 120".
Как ранее писал amic.ru, директора МУП "Горзеленхоз" Сергея Гончарова и главного инженера предприятия Евгения Резанцева, в зависимости от роли в преступной схеме, признали виновными в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, присвоении и растрате, превышении должностных полномочий.
Следователи доказали, что Гончаров при посредничестве Резанцева брал у индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур деньги за возможность без проведения необходимых конкурсных процедур получать заказы на выполнение работ по благоустройству города. Общая сумма полученных взяток за 2017-2018 годы превысила 1 млн рублей.
Кроме того, Гончаров похитил более полумиллиона рублей, принадлежащих одной из фирм, под видом сделок по аренде помещений для хозяйственных нужд.
Комментарии
в пользу малоимущих людей надо было