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Российский космонавт опубликовал видео с пятью НЛО

, ИА "Амител"
Светящиеся точки двигались параллельно друг другу
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей странице в Twitter видео с борта Международной космической станции, на которой запечатлел неопознанные летающие объекты.

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, — написал Вагнер. — Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или...?".

Ранее amic.ru писал, что в японском городе Сэндай жители заметили в небе странный объект в виде белого шара и сняли его на видео.

Местные жители увидели неопознанный летающий объект рано утром 17 июня и сразу же начали звонить в полицию. Однако точный ответ о происходящем в ведомстве не дали. Полицейские подняли в воздух вертолет и выяснили, что НЛО находился на высоте полутора километров и оборудован пропеллерами.

Объект похож на метеорологический зонд, однако, как отмечается, такое оборудование не может висеть в воздухе на одном месте на протяжении столь длительного времени, особенно при ветре. Происхождение загадочного объекта до сих пор выяснить не удалось.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.08.2020 08:18
- гость -

Российский космонавт не знает об Илоне Маске и о проекте StarLink?

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