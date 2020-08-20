Российский космонавт опубликовал видео с пятью НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер опубликовал на своей странице в Twitter видео с борта Международной космической станции, на которой запечатлел неопознанные летающие объекты.
"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, — написал Вагнер. — Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или...?".
Ранее amic.ru писал, что в японском городе Сэндай жители заметили в небе странный объект в виде белого шара и сняли его на видео.
Местные жители увидели неопознанный летающий объект рано утром 17 июня и сразу же начали звонить в полицию. Однако точный ответ о происходящем в ведомстве не дали. Полицейские подняли в воздух вертолет и выяснили, что НЛО находился на высоте полутора километров и оборудован пропеллерами.
Объект похож на метеорологический зонд, однако, как отмечается, такое оборудование не может висеть в воздухе на одном месте на протяжении столь длительного времени, особенно при ветре. Происхождение загадочного объекта до сих пор выяснить не удалось.
Космические гости или как я снимал новый timelapse— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020
Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb
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Российский космонавт не знает об Илоне Маске и о проекте StarLink?