BAZA: Навального подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не могут его реанимировать

Телеграм-канал BAZA сообщает о том, что политик Алексей Навальный находится на аппарате ИВЛ в токсикореанимации. Врачи не могут установить, чем он был отравлен.
По информации источника, медики проводят реанимационные процедуры, но Навальный не приходит в себя. Сейчас его отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт.
Ранее amic.ru писал о том, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск – Москва. Судно совершило экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Несколько дней до этого он провел в регионах Сибири, где мог собирать информацию для очередного расследования.
Комментарии
Вообще не жалко....
12:12
Не жалко тебя и твою семейку. А вот Алёшку жалко. Снова полоний?
Врачи не могут установить, чем он был отравлен.
Новичок?
Врачи не могут установить, чем он был отравлен.
А почему был отравлен, а не сам траванулся? Что за двойные стандарты.
20.08.2020 12:13
- гость -
Скатывающиеся в обсуждении на семью оппонента, хуже крыс и фашистов.
Снова полоний?
Новичок!
кремлебот первым отписался
Ну теперь вата может орать смело, что замены диктатору нет.
20.08.2020 12:19
- гость -
Так Лелиг и не замена.
Ну сейчас начнется истерика. Убили! Отравили! Во всем виноват Пу..! Ну реально не жалко . Некчемнейший человечишка, который где начинало "вонять", туда и летел
Попытка окончательно зачисть поле, в стране есть протестный настрой, например Хабаровск, нет лидера, тоже и в Белоруссии, протесты есть лидера с внятной программой нет.
Странно... Это уже становится однообразным... Год назад в июле ему поплохело, говорили про отравление. И опять?!!!
20.08.2020 12:19
- гость -
Ну теперь вата может орать смело, что замены диктатору нет.
Пока живет в стране такая шелупонь, типа тебя, я - за "диктатора"
Оклад за этот месяц у Подвального меньше будет?
12:18
- гость -
Скатывающиеся в обсуждении на семью оппонента, хуже крыс и фашистов.
А что такого? Почему мне должно быть тебя и их жалко? Назови несколько причин, почему тебе можно оттаптываться по полуживому человеку, а мне по тебе и твоей семейке нельзя?
Данный персонаж не скатывался до обсуждение семей??!!Своими глазами видел,своими ушами слышал что обсуждал.Значит он фашист и крыса?
Видно видя ситуацию в Беларуси, обнуленный учуял настоящую угрозу себе и поняв ошибку усача дал команду в горячке зачищать полностью оппозиционное поле.
20.08.2020 12:22
- гость -
А вонять по вашему это что? Где воруют? А вас я так понимаю зловония удовлетворяют? родная среда наверное?
Поди откачают. И вариантов три, несчастный случай, специально враги и специально друзья, в качестве сакральной жертвы, чтобы обвинить врагов. Навальному, конечно, не легче. Вообще хреновая новость, независимо от отношения к нему лично. На тюрьму он может и наработал, но не на такую хрень
Жалко, человек же, а правда у каждого своя.
20.08.2020 12:27
- гость -
Какое оп. поле? Это подвальный то оп.поле?? Да он на деньги власти по агентскому договору создает видимость оппозиции.
Раскачать бунты с Немцовым не удалось, с Фургалом - плохо получается, срочно нужна "сакральная жертва", чтобы погромче вони было. А сколько этих жертв уже было....
Чтобы утверждать, что отравили, нужно найти в анализах следы хоть какого-то яда, а тут "врачи не могут определить".
Эх, Алексей, Алексей... Сам смеялся над дедушкой коротышкой, что тот пьет только из стаканов с крышечкой и исключительно пойло из своего термоса.
12:32
Вот так вот
Раскачать бунты с Немцовым не удалось
----
Напомни, кто убил Немцова?
На сакральную-то жертву мощный политик навальный бы потянул.
нужно найти в анализах следы хоть какого-то яда, а тут "врачи не могут определить"
Так самолёт в Омске приземлился, а не в Мюнхене! Об уровне омской медицины рассказать?
Англичане сейчас расследуют и "чистую правду" скажут.
В списке самых известных отравителей в истории кремлёвский обнулёныш уверенно выходит на первое место, потеснив семейство Борджиа.
20.08.2020 12:27
- гость -
Ну я и сказа, что ты хуже крыс и фашистов.
Вы из-за наркопередоза передерётесь все насмерть... Зачем оно вам?
Москвичи, прислушайтесь... Там у стен кремля не будут слышны звуки салюта и открытия бутылок шампанского?
20.08.2020 12:37
- гость -
И ты это можешь доказать, лживая тварь ?
А кто его заменит если что, Соболь?
20.08.2020 12:39
Кот.Без сапог.
Вы из-за наркопередоза передерётесь все насмерть... Зачем оно вам?
Не давно из запоя вывели? Сапоги где оставил, в токсикологии ГБ№11?
Там у стен кремля не будут слышны звуки салюта и открытия бутылок шампанского?
Пойду в обед в "Заправку" накачу литрушку нефильтрованого с радости.
Да кому нужно его травить ? Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление, да и сам потом сдох на помойке. И все чисто и все шито-крыто. Сказки какие-то про отравление, все так сложно...
20.08.2020 12:29
гость
Склоняюсь к третьему варианту.
Да кому нужно его травить ?
Либерастне сказали говорить, что его отравили.
20.08.2020 12:37
- гость -
В списке самых известных отравителей в истории кремлёвский обнулёныш уверенно выходит на первое место, потеснив семейство Борджиа.
800
Если его откачают, он будет благодарить отечественную медицину. Семье надо вознаграждение врачам пообещать
Люба Соболь заменит его,поведёт нас за собой,а ЕС поддержит.
Навальный, конечно, интересный тип.
Он не только вреден, но и полезен.
Ну или наоборот, кому как нравится.
С одной стороны, деструктивные заявления и лобызание Запада, с другой стороны, интересные расследования. Жалко только что эффекта никакого.
Сказки про отравление. Не верю.
20.08.2020 12:44
- гость -
Либо сама и либерастня это и устроила, что более правдоподобно.
20.08.2020 12:42
- гость -
Да кому нужно его травить ? Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление, да и сам потом сдох на помойке. И все чисто и все шито-крыто. Сказки какие-то про отравление, все так сложно...
Скрипаль, Литвиненко то же сложно, Немцов можно было проще.
20.08.2020 12:35
- гость -
Об уровне омской медицины рассказать?
Никто и ни что не может покинуть Омск
Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление
И после этого никто бы не понял, правда его ограбили или целенаправленно убили. А так все понимают кто это сделал.
20.08.2020 12:46
- гость -
Только идиоты конченые верят в то что их отравили. Хотя что я, либерасня и идиоты это же слова синонимы.
Однако быстренько мацква среагировала на события в Белоруси...
Выводы сделаны ...
Скрипаля и Литвиненко вообще неизвестно кто, а с Немцовым нужны были понты, чтобы знали, кого боятся
А навальный нового министра здравоохранения ещё не успел расчихвостить?
Дурдом, живет человек, планы строит, деньги на свои планы получает и все внезапно кончается от непредвиденных обстоятельств. Может он хоть жизнь свою застраховал. Ведь и выжить еще надо так, чтобы инвалидом не остаться. Человек смертен. Но еще и внезапно смертен
12:47
- гость -
Только идиоты конченые верят в то что их отравили.
----
Если пошло отрицание от лахты, то так оно и есть. Не понимаю, почему ещё нет ни одного прохода в хохлов.
Местный Кали.бра уже выехал в Омск?
Фашизм на марше!
Отравление - уже излюбленный приём "новых дворян", как любят себя называть массово изменившие Родине и народу гебилы, ради личного обогащения разграбляющие и разрушающие страну изнутри.
Не понимаю, почему ещё нет ни одного прохода в хохлов.
Как нет. Ты же и прошел.
Касьянов и Ходорковский могут возглавить либеральную оппозицию, если что. Касьянов скорее всего, он был премьер-министром, а Ходорковский отсидел, наверное по закону в президенты ему нельзя
Отношусь к нему вообще никак, но история плохая и для власти, и для его сторонников. Есть масса подковерных и не очень сил, для которых это выгодно. Не дай бог им добиться своего. Здоровья ему и всем!
А ещё фашисты убивают бухгалтеров в тюрьмах,сбивают пассажирские самолёты и вторгаются в заокеанские выборы.
20.08.2020 12:57
- гость -
у него просто руки пишут одно, а бестолковка о пиве думает.
О, точно, у хохлов хорошие спецслужбы, они вагнеровцев батьке подставили, чтобы обвинить российскую власть. А сделать сакральную жертву, чтобы обвинить российскую власть, для них вообще не проблема. Встретился в Москве с Навальным соросенок из Киева, выпили, закусили и через несколько часов Навальному стало плохо
20.08.2020 12:42
- гость -
Не давно из запоя вывели? Сапоги где оставил, в токсикологии ГБ№11?
У тебя оставил. Ты из них говно хлебаешь. Недавно - правильно слитно писать, недоумок.
Навальный многим показал, в какой роскоши живут наши правители и их свита, предлагающие своему народу затянуть пояса и терпеть, т.к. "денег нет"
Обоснованно и доказательно показал, почему именно денег нет у народа и куда они делись.
Благодаря ему у многих открылись глаза на происходящее в стране.
Очень надеюсь, что он выкарабкается!
Вот Вам свобода слова !!!
Взгляды Навального во внешней политике для меня - взгляды врага. И если в его деятельности есть признаки состава преступления по нанесению ущерба моей стране, он должен за это ответить. Но его антикоррупционную деятельность считаю полезной. Если по его расследованиям его не привлекают за ложь, значит в расследовании правда. Иначе как объяснить, что его не судят за ложные обвинения и нанесение ущерба репутации? Ну и как человека жалко. Тоже очень надеюсь, что он выкарабкается
20.08.2020 12:55
Гость
Местный Кали.бра уже выехал в Омск?
Нет, не "до омсков" ему сейчас. Он теперь как истинный либераст боится судьбы навального - перестал комментировать даже под своим ником.
Не рановато ли ботоксный к выборам готовится? Еще 4 года до выборов.
13:04
Кот.Без сапог.
Провод от зарядки погрыз уже? Яйца в порядок привёл? Мимо лотка нагадил?
На 40% уверен- это просто очередной спектакль. Если бы он мог хотя бы теоретически чего-нибудь на кого-нибудь накопать коррупционного, его бы уже давно закопали, а не сейчас. А так он клоун на деньгах.
На остальные 60% - не поделили деньги своего "фонда". Как в недавние девяностые. Банальная уголовщина.
надеюсь, что он выкарабкается
После перенесенного инсульта он все равно будет овощ.
Печальная судьбина.
13:13
печенег
Не рановато ли
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Что значит рановато? Недалеко (700км) домохозяйка диктатора уделывает, а вы про рановато.
На остальные 60% - не поделили деньги своего "фонда". Как в недавние девяностые. Банальная уголовщина.
Хорошая версия.
РS/ на фото у него вид как у исхудавшего наркоши.
Вспомнился случай с местным бизнесменом, который скончался в самолете.
20.08.2020 12:13
- гость -
12:12
Не жалко тебя и твою семейку. А вот Алёшку жалко. Снова полоний?
клоун, полоний у тебя в мозгах
то 13:12(1)
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Вы представляете что значит судиться с навальным?Придётся всячески защищаться,что-то доказывать.А он на суде будет обвинительные речи толкать,всячески пиаря и превознося себя,облячителя.
PS Как-то навальный назвал одного чувака наркоманом.Тот подал в суд и предоставил справку от нарколога,что не состоит на учёте.Суд постановил навальному выплатить тому чуваку за моральный ущерб )
домохозяйка диктатора уделывает
Ничего, в России полно домохозяек. Всех не отравить.
Ковидла у вашего Навального. Обычная ковидла.
После перенесенного инсульта он все равно будет овощ
Может не было инсульта, его отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт. Да и не после каждого инсульта такие последствия, зависит от инсульта
20.08.2020 13:07
ЯЛЕГЕНДА
Вот Вам свобода слова !!!
вам нужна свобода как у янков?
Ну чет амик не в теме. По омским инфо веткам ходит комментарии врачей .которые с ним работали. Передозил Лешенька психоделиком. Марок видимо больше нужного принял. Конечно, со школотой, которая его электорат нужно быть на одной волне.
Котлету съел, в тесте, в аэропорту.
Клиника, время и отсутствие своевременного адекватного лечения играет не в пользу навального.
20.08.2020 13:21
- гость -
Как-то навальный назвал одного чувака наркоманом.Тот подал в суд и предоставил справку от нарколога,что не состоит на учёте.Суд постановил навальному выплатить тому чуваку за моральный ущерб
Ну вот и ответ, если можно привлечь Навального, его привлекают. А если не привлекают, значит не за что
Котлету съел, в тесте, в аэропорту.
Купил в ларьке ИП "Пригожен и компания"?
Передозил
Даже если так, то сам передозил или помогли, неизвестно. И враги помогли или друзья, тоже неизвестно
После перенесенного инсульта он все равно будет овощ.
Печальная судьбина.
Диагноз по строчкам из статьи? Экстрасенс?
20.08.2020 13:26
Первый
"Котлета"-пачка денег,в принципе не съедобная.
Почти. По фото вернее. Печальная судьбина наркоши.
Может ИП "Сорос и компания" поработали. Может с финансированием возникли проблемы, поэтому решили закрыть проект и извлечь пользу из закрытия, создав героя, павшего в борьбе за свободу
По омским инфо веткам ходит комментарии врачей .которые с ним работали. Передозил Лешенька психоделиком.
А можете ссылку на комменты сбросить?
20.08.2020 13:35
гость
герои не травятся наркотой
Ну всё, сакральная жертва принесена. Щас пойдёт моча по трубам.
Хотя многие, включая меня, предполагали, что это будет ещё осенью 2018.
20.08.2020 13:37
- гость -
Героев отравить можно, чем угодно. Если с понтами и чтобы след был попонятней, то Новичком. А если позапутанней, то можно и наркотой. В Новичок второй раз не поверят
Вот интересно : когда ужраный в усмерть Боренька Е. упал с моста и чуть не захлебнулся тоже кричали , что Кремль виноват ; теперь опять сакральную "жертву " нашли - начинают заблаговременно народ раскачивать . Всё уже знакомо , сценарий старый .
А причина самая банальная , как и у Бореньки ( смотри что и сколько ешь и пьёшь )
А можете ссылку на комменты сбросить?
А зачем? Эти же кремлеботы что и здесь и в Омске работают.
20.08.2020 12:29
гость
Жалко, человек же, а правда у каждого своя.
поддержу
Это Алексею еще повезло, что он проект кремля и Путин к нему хорошо относится. А ведь Путин мог его со всем самолетом на землю русскую уронить.
Всех людей со своим мнением изводят. Опять движемся в СССР брежневского разлива - все одинаковые и удовлетворённо рукоплещут. Тем неожиданне и непредсказуемее будет конец этой совковой вертикали.
Читаю комментарии и понимаю: этот народ никогда хорошо жить не будет. И самое главное - он такую жизнь заслужил.
А сколько этих жертв уже было....
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Ты следующий.
Тут не очень понятно, кто изводит. Сорос со своим мнением если захочет тоже может извести не напрягаясь
Чтобы быть следующим, надо быть известным соросенком, неизвестным нет смысла заниматься. Если только так, до кучи
20.08.2020 13:55
гость
А вы не в курсе, что как раз "до кучи" выпиливать своих же хомячков - любимая забава у всех диктаторов этой страны испокон веков? Сколько там при усатом грузинском урке было "чисток" в НКВД, к примеру?.. Лука в Беларуси это уже просек, уже начал лебезить перед протестующими: мол, всех ответственных за насилие на митингах строго привлеку к ответу Чем не жертва во имя блага страны?
Читаю комментарии и понимаю: этот народ никогда хорошо жить не будет. И самое главное - он такую жизнь заслужил.
Будет! 2-3 кремлебота легко создают видимость наличия ватников. Когда же люди выйдут на улицу, то кремлебов там не будет.
Двинет кони раньше ветерана,которого оскорблял
Он блогер,какой он политик?А амик тут как тут отравили!!!!-вы из одной кассы кормитесь небось?
Ну вот про Беларусь тихонько забывают , сюда скорей гадости писать налетели троляки - труженники , у некоторых одни и те -же фразы какой день в ходу , но по разным ситуациям ( наверно новеньких набрали , для массовости ).