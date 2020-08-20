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BAZA: Навального подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не могут его реанимировать

, ИА "Амител"
Предполагается, что политика могли отравить
Фото: zasekin.ru

Фото: zasekin.ru

Телеграм-канал BAZA сообщает о том, что политик Алексей Навальный находится на аппарате ИВЛ в токсикореанимации. Врачи не могут установить, чем он был отравлен.

По информации источника, медики проводят реанимационные процедуры, но Навальный не приходит в себя. Сейчас его отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт. 

Ранее amic.ru писал о том, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск – Москва. Судно совершило экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Несколько дней до этого он провел в регионах Сибири, где мог собирать информацию для очередного расследования. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2020 12:12
- гость -

Вообще не жалко....

20.08.2020 12:13
- гость -

12:12
Не жалко тебя и твою семейку. А вот Алёшку жалко. Снова полоний?

20.08.2020 12:17
- гость -

Врачи не могут установить, чем он был отравлен.

Новичок?

20.08.2020 12:18
- гость -

Врачи не могут установить, чем он был отравлен.

А почему был отравлен, а не сам траванулся? Что за двойные стандарты.




20.08.2020 12:13
- гость -


Скатывающиеся в обсуждении на семью оппонента, хуже крыс и фашистов.

20.08.2020 12:18
тю!

Снова полоний?

Новичок!

20.08.2020 12:18
- гость -

кремлебот первым отписался

20.08.2020 12:19
- гость -

Ну теперь вата может орать смело, что замены диктатору нет.

20.08.2020 12:20
- гость -


20.08.2020 12:19
- гость -


Так Лелиг и не замена.

20.08.2020 12:22
- гость -

Ну сейчас начнется истерика. Убили! Отравили! Во всем виноват Пу..! Ну реально не жалко . Некчемнейший человечишка, который где начинало "вонять", туда и летел

20.08.2020 12:24
- гость -

Попытка окончательно зачисть поле, в стране есть протестный настрой, например Хабаровск, нет лидера, тоже и в Белоруссии, протесты есть лидера с внятной программой нет.

20.08.2020 12:25
Тётя Мотя

Странно... Это уже становится однообразным... Год назад в июле ему поплохело, говорили про отравление. И опять?!!!

20.08.2020 12:25
Еугений

20.08.2020 12:19
- гость -
Ну теперь вата может орать смело, что замены диктатору нет.

Пока живет в стране такая шелупонь, типа тебя, я - за "диктатора"

20.08.2020 12:26
Еугений

Оклад за этот месяц у Подвального меньше будет?

20.08.2020 12:27
- гость -

12:18
- гость -
Скатывающиеся в обсуждении на семью оппонента, хуже крыс и фашистов.

А что такого? Почему мне должно быть тебя и их жалко? Назови несколько причин, почему тебе можно оттаптываться по полуживому человеку, а мне по тебе и твоей семейке нельзя?

20.08.2020 12:27
- гость -

Данный персонаж не скатывался до обсуждение семей??!!Своими глазами видел,своими ушами слышал что обсуждал.Значит он фашист и крыса?

20.08.2020 12:27
- гость -

Видно видя ситуацию в Беларуси, обнуленный учуял настоящую угрозу себе и поняв ошибку усача дал команду в горячке зачищать полностью оппозиционное поле.

20.08.2020 12:27
- гость -

20.08.2020 12:22
- гость -
А вонять по вашему это что? Где воруют? А вас я так понимаю зловония удовлетворяют? родная среда наверное?

20.08.2020 12:29
гость

Поди откачают. И вариантов три, несчастный случай, специально враги и специально друзья, в качестве сакральной жертвы, чтобы обвинить врагов. Навальному, конечно, не легче. Вообще хреновая новость, независимо от отношения к нему лично. На тюрьму он может и наработал, но не на такую хрень

20.08.2020 12:29
гость

Жалко, человек же, а правда у каждого своя.

20.08.2020 12:30
Еугений

20.08.2020 12:27
- гость -

Какое оп. поле? Это подвальный то оп.поле?? Да он на деньги власти по агентскому договору создает видимость оппозиции.

20.08.2020 12:32
Вот так вот

Раскачать бунты с Немцовым не удалось, с Фургалом - плохо получается, срочно нужна "сакральная жертва", чтобы погромче вони было. А сколько этих жертв уже было....

20.08.2020 12:32
- гость -

Чтобы утверждать, что отравили, нужно найти в анализах следы хоть какого-то яда, а тут "врачи не могут определить".

20.08.2020 12:32
- гость -

Эх, Алексей, Алексей... Сам смеялся над дедушкой коротышкой, что тот пьет только из стаканов с крышечкой и исключительно пойло из своего термоса.

20.08.2020 12:33
- гость -

12:32
Вот так вот
Раскачать бунты с Немцовым не удалось
----
Напомни, кто убил Немцова?

20.08.2020 12:35
- гость -

На сакральную-то жертву мощный политик навальный бы потянул.

20.08.2020 12:35
- гость -

нужно найти в анализах следы хоть какого-то яда, а тут "врачи не могут определить"

Так самолёт в Омске приземлился, а не в Мюнхене! Об уровне омской медицины рассказать?

20.08.2020 12:35
Гость

Англичане сейчас расследуют и "чистую правду" скажут.

20.08.2020 12:37
- гость -


В списке самых известных отравителей в истории кремлёвский обнулёныш уверенно выходит на первое место, потеснив семейство Борджиа.

20.08.2020 12:38
- гость -


20.08.2020 12:27
- гость -


Ну я и сказа, что ты хуже крыс и фашистов.

20.08.2020 12:39
Кот.Без сапог.

Вы из-за наркопередоза передерётесь все насмерть... Зачем оно вам?

20.08.2020 12:39
- гость -

Москвичи, прислушайтесь... Там у стен кремля не будут слышны звуки салюта и открытия бутылок шампанского?

20.08.2020 12:40
- гость -

20.08.2020 12:37
- гость -

И ты это можешь доказать, лживая тварь ?

20.08.2020 12:40
гость

А кто его заменит если что, Соболь?

20.08.2020 12:42
- гость -

20.08.2020 12:39
Кот.Без сапог.
Вы из-за наркопередоза передерётесь все насмерть... Зачем оно вам?

Не давно из запоя вывели? Сапоги где оставил, в токсикологии ГБ№11?

20.08.2020 12:42
- гость -

Там у стен кремля не будут слышны звуки салюта и открытия бутылок шампанского?

Пойду в обед в "Заправку" накачу литрушку нефильтрованого с радости.

20.08.2020 12:42
- гость -

Да кому нужно его травить ? Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление, да и сам потом сдох на помойке. И все чисто и все шито-крыто. Сказки какие-то про отравление, все так сложно...

20.08.2020 12:44
- гость -

20.08.2020 12:29
гость
Склоняюсь к третьему варианту.

20.08.2020 12:44
- гость -

Да кому нужно его травить ?

Либерастне сказали говорить, что его отравили.

20.08.2020 12:44
- гость -

20.08.2020 12:37
- гость -

В списке самых известных отравителей в истории кремлёвский обнулёныш уверенно выходит на первое место, потеснив семейство Борджиа.

800

20.08.2020 12:44
гость

Если его откачают, он будет благодарить отечественную медицину. Семье надо вознаграждение врачам пообещать

20.08.2020 12:44
- гость -

Люба Соболь заменит его,поведёт нас за собой,а ЕС поддержит.

20.08.2020 12:44
- гость -

Навальный, конечно, интересный тип.
Он не только вреден, но и полезен.
Ну или наоборот, кому как нравится.
С одной стороны, деструктивные заявления и лобызание Запада, с другой стороны, интересные расследования. Жалко только что эффекта никакого.

20.08.2020 12:45
- гость -

Сказки про отравление. Не верю.

20.08.2020 12:45
- гость -

20.08.2020 12:44
- гость -

Либо сама и либерастня это и устроила, что более правдоподобно.

20.08.2020 12:46
- гость -

20.08.2020 12:42
- гость -
Да кому нужно его травить ? Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление, да и сам потом сдох на помойке. И все чисто и все шито-крыто. Сказки какие-то про отравление, все так сложно...

Скрипаль, Литвиненко то же сложно, Немцов можно было проще.

20.08.2020 12:47
- гость -

20.08.2020 12:35
- гость -
Об уровне омской медицины рассказать?

Никто и ни что не может покинуть Омск

20.08.2020 12:47
- гость -

Если бы его хотели убрать - давно бы бомж в подъезде по кумполу отоварил, типо ограбление

И после этого никто бы не понял, правда его ограбили или целенаправленно убили. А так все понимают кто это сделал.

20.08.2020 12:47
- гость -

20.08.2020 12:46
- гость -

Только идиоты конченые верят в то что их отравили. Хотя что я, либерасня и идиоты это же слова синонимы.

20.08.2020 12:48
- гость -

Однако быстренько мацква среагировала на события в Белоруси...
Выводы сделаны ...

20.08.2020 12:49
- гость -

Скрипаля и Литвиненко вообще неизвестно кто, а с Немцовым нужны были понты, чтобы знали, кого боятся

20.08.2020 12:49
- гость -

А навальный нового министра здравоохранения ещё не успел расчихвостить?

20.08.2020 12:54
гость

Дурдом, живет человек, планы строит, деньги на свои планы получает и все внезапно кончается от непредвиденных обстоятельств. Может он хоть жизнь свою застраховал. Ведь и выжить еще надо так, чтобы инвалидом не остаться. Человек смертен. Но еще и внезапно смертен

20.08.2020 12:54
- гость -

12:47
- гость -
Только идиоты конченые верят в то что их отравили.
----
Если пошло отрицание от лахты, то так оно и есть. Не понимаю, почему ещё нет ни одного прохода в хохлов.

20.08.2020 12:55
Гость

Местный Кали.бра уже выехал в Омск?

20.08.2020 12:55
Правда

Фашизм на марше!
Отравление - уже излюбленный приём "новых дворян", как любят себя называть массово изменившие Родине и народу гебилы, ради личного обогащения разграбляющие и разрушающие страну изнутри.

20.08.2020 12:57
- гость -

Не понимаю, почему ещё нет ни одного прохода в хохлов.

Как нет. Ты же и прошел.

20.08.2020 12:58
гость

Касьянов и Ходорковский могут возглавить либеральную оппозицию, если что. Касьянов скорее всего, он был премьер-министром, а Ходорковский отсидел, наверное по закону в президенты ему нельзя

20.08.2020 13:01
гость

Отношусь к нему вообще никак, но история плохая и для власти, и для его сторонников. Есть масса подковерных и не очень сил, для которых это выгодно. Не дай бог им добиться своего. Здоровья ему и всем!

20.08.2020 13:02
- гость -

А ещё фашисты убивают бухгалтеров в тюрьмах,сбивают пассажирские самолёты и вторгаются в заокеанские выборы.

20.08.2020 13:02
- гость -


20.08.2020 12:57
- гость -


у него просто руки пишут одно, а бестолковка о пиве думает.

20.08.2020 13:03
гость

О, точно, у хохлов хорошие спецслужбы, они вагнеровцев батьке подставили, чтобы обвинить российскую власть. А сделать сакральную жертву, чтобы обвинить российскую власть, для них вообще не проблема. Встретился в Москве с Навальным соросенок из Киева, выпили, закусили и через несколько часов Навальному стало плохо

20.08.2020 13:04
Кот.Без сапог.

20.08.2020 12:42
- гость -
Не давно из запоя вывели? Сапоги где оставил, в токсикологии ГБ№11?

У тебя оставил. Ты из них говно хлебаешь. Недавно - правильно слитно писать, недоумок.

20.08.2020 13:05
- гость -

Навальный многим показал, в какой роскоши живут наши правители и их свита, предлагающие своему народу затянуть пояса и терпеть, т.к. "денег нет"
Обоснованно и доказательно показал, почему именно денег нет у народа и куда они делись.
Благодаря ему у многих открылись глаза на происходящее в стране.
Очень надеюсь, что он выкарабкается!

20.08.2020 13:07
ЯЛЕГЕНДА

Вот Вам свобода слова !!!

20.08.2020 13:12
гость

Взгляды Навального во внешней политике для меня - взгляды врага. И если в его деятельности есть признаки состава преступления по нанесению ущерба моей стране, он должен за это ответить. Но его антикоррупционную деятельность считаю полезной. Если по его расследованиям его не привлекают за ложь, значит в расследовании правда. Иначе как объяснить, что его не судят за ложные обвинения и нанесение ущерба репутации? Ну и как человека жалко. Тоже очень надеюсь, что он выкарабкается

20.08.2020 13:12
Гость

20.08.2020 12:55
Гость
Местный Кали.бра уже выехал в Омск?

Нет, не "до омсков" ему сейчас. Он теперь как истинный либераст боится судьбы навального - перестал комментировать даже под своим ником.

20.08.2020 13:13
печенег

Не рановато ли ботоксный к выборам готовится? Еще 4 года до выборов.

20.08.2020 13:13
- гость -

13:04
Кот.Без сапог.

Провод от зарядки погрыз уже? Яйца в порядок привёл? Мимо лотка нагадил?

20.08.2020 13:14
- гость -

На 40% уверен- это просто очередной спектакль. Если бы он мог хотя бы теоретически чего-нибудь на кого-нибудь накопать коррупционного, его бы уже давно закопали, а не сейчас. А так он клоун на деньгах.
На остальные 60% - не поделили деньги своего "фонда". Как в недавние девяностые. Банальная уголовщина.

20.08.2020 13:15
Гость

надеюсь, что он выкарабкается

После перенесенного инсульта он все равно будет овощ.
Печальная судьбина.

20.08.2020 13:15
- гость -

13:13
печенег
Не рановато ли
----
Что значит рановато? Недалеко (700км) домохозяйка диктатора уделывает, а вы про рановато.

20.08.2020 13:18
Гость

На остальные 60% - не поделили деньги своего "фонда". Как в недавние девяностые. Банальная уголовщина.

Хорошая версия.
РS/ на фото у него вид как у исхудавшего наркоши.
Вспомнился случай с местным бизнесменом, который скончался в самолете.

20.08.2020 13:19
- гость -

20.08.2020 12:13
- гость -
12:12
Не жалко тебя и твою семейку. А вот Алёшку жалко. Снова полоний?

клоун, полоний у тебя в мозгах

20.08.2020 13:21
- гость -

то 13:12(1)
---------------------------
Вы представляете что значит судиться с навальным?Придётся всячески защищаться,что-то доказывать.А он на суде будет обвинительные речи толкать,всячески пиаря и превознося себя,облячителя.
PS Как-то навальный назвал одного чувака наркоманом.Тот подал в суд и предоставил справку от нарколога,что не состоит на учёте.Суд постановил навальному выплатить тому чуваку за моральный ущерб )

20.08.2020 13:22
- гость -

домохозяйка диктатора уделывает

Ничего, в России полно домохозяек. Всех не отравить.

20.08.2020 13:23
- гость -

Ковидла у вашего Навального. Обычная ковидла.

20.08.2020 13:25
гость

После перенесенного инсульта он все равно будет овощ

Может не было инсульта, его отправили на КТ, чтобы снять подозрение на инсульт. Да и не после каждого инсульта такие последствия, зависит от инсульта

20.08.2020 13:25
- гость -

20.08.2020 13:07
ЯЛЕГЕНДА
Вот Вам свобода слова !!!

вам нужна свобода как у янков?

20.08.2020 13:26
Гость

Ну чет амик не в теме. По омским инфо веткам ходит комментарии врачей .которые с ним работали. Передозил Лешенька психоделиком. Марок видимо больше нужного принял. Конечно, со школотой, которая его электорат нужно быть на одной волне.

20.08.2020 13:26
Первый

Котлету съел, в тесте, в аэропорту.

20.08.2020 13:28
Гость

Клиника, время и отсутствие своевременного адекватного лечения играет не в пользу навального.

20.08.2020 13:29
гость

20.08.2020 13:21
- гость -
Как-то навальный назвал одного чувака наркоманом.Тот подал в суд и предоставил справку от нарколога,что не состоит на учёте.Суд постановил навальному выплатить тому чуваку за моральный ущерб

Ну вот и ответ, если можно привлечь Навального, его привлекают. А если не привлекают, значит не за что

20.08.2020 13:31
- гость -

Котлету съел, в тесте, в аэропорту.

Купил в ларьке ИП "Пригожен и компания"?

20.08.2020 13:31
гость

Передозил

Даже если так, то сам передозил или помогли, неизвестно. И враги помогли или друзья, тоже неизвестно

20.08.2020 13:31
гость

После перенесенного инсульта он все равно будет овощ.
Печальная судьбина.

Диагноз по строчкам из статьи? Экстрасенс?

20.08.2020 13:33
Гость

20.08.2020 13:26
Первый

"Котлета"-пачка денег,в принципе не съедобная.

20.08.2020 13:34
Гость

Почти. По фото вернее. Печальная судьбина наркоши.

20.08.2020 13:35
гость

Может ИП "Сорос и компания" поработали. Может с финансированием возникли проблемы, поэтому решили закрыть проект и извлечь пользу из закрытия, создав героя, павшего в борьбе за свободу

20.08.2020 13:36
Гость

По омским инфо веткам ходит комментарии врачей .которые с ним работали. Передозил Лешенька психоделиком.

А можете ссылку на комменты сбросить?

20.08.2020 13:37
- гость -

20.08.2020 13:35
гость

герои не травятся наркотой

20.08.2020 13:39
Евгений

Ну всё, сакральная жертва принесена. Щас пойдёт моча по трубам.

Хотя многие, включая меня, предполагали, что это будет ещё осенью 2018.

20.08.2020 13:41
гость

20.08.2020 13:37
- гость -

Героев отравить можно, чем угодно. Если с понтами и чтобы след был попонятней, то Новичком. А если позапутанней, то можно и наркотой. В Новичок второй раз не поверят

20.08.2020 13:42
гость

Вот интересно : когда ужраный в усмерть Боренька Е. упал с моста и чуть не захлебнулся тоже кричали , что Кремль виноват ; теперь опять сакральную "жертву " нашли - начинают заблаговременно народ раскачивать . Всё уже знакомо , сценарий старый .
А причина самая банальная , как и у Бореньки ( смотри что и сколько ешь и пьёшь )

20.08.2020 13:43
- гость -

А можете ссылку на комменты сбросить?

А зачем? Эти же кремлеботы что и здесь и в Омске работают.

20.08.2020 13:43
- гость -

20.08.2020 12:29
гость
Жалко, человек же, а правда у каждого своя.

поддержу

20.08.2020 13:46
внук CALIBRа

Это Алексею еще повезло, что он проект кремля и Путин к нему хорошо относится. А ведь Путин мог его со всем самолетом на землю русскую уронить.

20.08.2020 13:47
Итальянец

Всех людей со своим мнением изводят. Опять движемся в СССР брежневского разлива - все одинаковые и удовлетворённо рукоплещут. Тем неожиданне и непредсказуемее будет конец этой совковой вертикали.

20.08.2020 13:47
- гость -

Читаю комментарии и понимаю: этот народ никогда хорошо жить не будет. И самое главное - он такую жизнь заслужил.

20.08.2020 13:52
- гость -

А сколько этих жертв уже было....
-----------------
Ты следующий.

20.08.2020 13:52
гость

Тут не очень понятно, кто изводит. Сорос со своим мнением если захочет тоже может извести не напрягаясь

20.08.2020 13:55
гость

Чтобы быть следующим, надо быть известным соросенком, неизвестным нет смысла заниматься. Если только так, до кучи

20.08.2020 14:08
- гость -


20.08.2020 13:55
гость

А вы не в курсе, что как раз "до кучи" выпиливать своих же хомячков - любимая забава у всех диктаторов этой страны испокон веков? Сколько там при усатом грузинском урке было "чисток" в НКВД, к примеру?.. Лука в Беларуси это уже просек, уже начал лебезить перед протестующими: мол, всех ответственных за насилие на митингах строго привлеку к ответу Чем не жертва во имя блага страны?

20.08.2020 14:20
- гость -

Читаю комментарии и понимаю: этот народ никогда хорошо жить не будет. И самое главное - он такую жизнь заслужил.

Будет! 2-3 кремлебота легко создают видимость наличия ватников. Когда же люди выйдут на улицу, то кремлебов там не будет.

20.08.2020 14:24
- гость -

Двинет кони раньше ветерана,которого оскорблял

20.08.2020 14:25
- гость -

Он блогер,какой он политик?А амик тут как тут отравили!!!!-вы из одной кассы кормитесь небось?

20.08.2020 14:25
гость

Ну вот про Беларусь тихонько забывают , сюда скорей гадости писать налетели троляки - труженники , у некоторых одни и те -же фразы какой день в ходу , но по разным ситуациям ( наверно новеньких набрали , для массовости ).

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14:20
В Алтайском крае будет дождливо и ветрено в ближайшие трое суток 0
14:09
Обучение на практике. Что предлагает РАНХиГС для студентов-заочников 0
13:58
Бензовоз и "паровоз" затруднили движение в Барнауле 2
13:39
Душераздирающий крик. Очевидец опубликовал видео из самолета, где летел Навальный 35
13:28
В Барнауле открылась новая аптека для льготников 0
13:16
Подростка убило молнией в Сибири 0
13:03
Эксперт рассказал, как по телефону узнать мошенников 7
12:49
По следам Бузовой. NILETTO даст концерт в Яровом 0
12:35
В Бийске водитель автобуса выгнал двухлетнего ребенка из салона за пролитый сок 13
12:22
Рубильник с проводами. Бизнесмен рассказал, что такое электрощит и зачем он нужен 1
12:10
BAZA: Навального подключили к аппарату ИВЛ. Врачи не могут его реанимировать 106
12:01
В Рубцовске депутаты не смогли выбрать почетного гражданина города 1
11:43
Трое детей отравились пивом в Алтайском крае 15
11:29
Красный, холодный, загадочный. Как наблюдать Марс с Земли и что можно на нем увидеть? 0
11:19
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приближается к 11 тысячам 7
11:15
Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Политика госпитализировали 35
11:02
"Мам, меня чуть не убили". Как "каменской банде" три года позволяли избивать детей 26
10:48
Новый клип Ольги Бузовой набрал более миллиона просмотров за сутки 9
10:35
Около 37 тысяч барнаульских младшеклассников получат бесплатную еду в школах 2
10:22
Более 1900 человек в Республике Алтай заразились коронавирусом 0
10:11
Жителям Алтайского края помогут в восстановлении родительских прав 1
09:58
Врач рассказал, кому нельзя ставить прививку от COVID-19 3
09:46
Российские ученые назвали две версии происхождения сфотографированных с МКС объектов 1
09:38
Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей 9
09:21
В Барнауле автомобиль вылетел с дороги и утонул в озере 4
09:09
Рабочие завершают укладку асфальта в переулке Циолковского в Барнауле 1
08:57
Самым богатым силовиком в России оказался замглавы МВД 14
08:47
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19 1
08:34
Онколог рассказала, как распознать рак кишечника 0
08:22
Вынесен приговор главарю ячейки ОПГ, наживавшейся на алтайских сиротах 2
08:10
Российский космонавт опубликовал видео с пятью НЛО 1
07:58
"Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу 2
07:36
Появилось объявление о продаже здания правительства Алтайского края 6
07:15
Сложно, затратно, но возможно. Архитекторам Барнаула "зашел" проект новой набережной 31
07:02
Нежный крем-суп с брокколи и грибами от Sofi. Так вкусно вы еще никогда не ели 0
06:45
Гигантская аномалия над Землей расширяется 7
06:32
Барнаул в деталях. Плющевый город в фотозаметках amic.ru 1
06:16
Рыжая бестия. Неотразимая Эми Адамс празднует день рождения 1
06:01
В Алтайском крае 20 августа ожидают дожди и грозы 0
23:38
Такой день. Самые богатые депутаты Барнаула и пожар на скалодроме 1
23:06
Главу района избили палкой на рабочем месте в Тверской области 7
22:37
Жителя Алтайского края осудят за убийство электромонтера "Россетей" 2
22:06
"Динамо-Барнаул" вылетело из Кубка России по футболу 1
21:37
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии 31
21:07
Ученые прибыли к очагу чумы в Горном Алтае 0
20:32
Над Барнаулом заметили двойную радугу. Фоторепортаж 0
20:04
Житель Алтая погиб в ДТП на угнанном автомобиле 0
19:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 143 0
19:06
Магнитная буря достигнет Алтайского края утром 20 августа 0
18:39
Житель Барнаула перевел 3 миллиона рублей мошенникам 12

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