По следам Бузовой. NILETTO даст концерт в Яровом

21 августа в городе Яровом пройдет концерт популярного исполнителя, автора песни "Любимка" – NILETTO. Входной билет на шоу стоит 1 тысячу рублей.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Яровое приезжала Ольга Бузова. Тогда в регионе начался ажиотаж из-за сообщений о том, что она даст концерт во время пандемии, однако исполнительница опровергла эту информацию и лично обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Она отметила, что является законопослушным гражданином и ограничится только небольшой встречей со своими алтайскими поклонниками.
Позднее во время этой же поездки Бузова в купальнике прорекламировала Яровое в своих соцсетях.
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