"Козни конкурентов". Бийский перевозчик отрицает инцидент с высаженным ребенком

Бийский перевозчик назвал инцидент с высаженными детьми провокацией конкурентов, сообщает "Бийский рабочий".
Как уже писал amic.ru, 19 августа в Бийске водитель автобуса маршрута № 55 выгнал 12-летнюю девочку с двухлетним племянником из салона из-за пролитого на сиденье сока. По словам девочки, водитель накричал на них, а после сказал, чтобы те "собрались и вышли отсюда". При этом машина даже не доехала до ближайшей остановки.
Как объяснил автоперевозчик Юрий Матусович, автобусы которого работают на этом маршруте, подобного конфликта не было.
"Каждый салон оборудован камерами видеофиксации. Все происходящее в салоне автобусов записывается. Сейчас мы передаем в "Бийскгортранс" наши видеозаписи, чтобы доказать: подобных инцидентов не было", – заявил предприниматель.
Перевозчик уверен, что его водителя оговорили, а само сообщение о происшествии – провокация со стороны конкурентов.
Как уточняет "Бийский рабочий", в прошлом Матусович долгое время судился с городской администрацией за возобновление работы на маршруте № 55, который он разработал самостоятельно. В 2017 году мэрия изменила схему движения и пустила автобусы через улицу Шадрина вместо Зеленого Клина.
Тогда перевозчик доказал свою правоту и вернулся на прежний маршрут. На данный момент в Бийске, кроме маршрута № 55, существует и № 55Ш, который обслуживают другие перевозчики. Предприниматель уверен, что его просто "выдавливают" с улиц Бийска, а сами водители не раз сообщали об угрозах в свой адрес.
Комментарии
кроме маршрута №55, существует и №55Ш,
Вот так вот 2х летних детей с детьми постарше одних отправлять. Ну и в каком автобусе они ехали?..
Бойня за убыточный бизнес
Им поездку на тендере по 5
Нас постоянно уверяют, что это бизнес убыточный и что если не повысить цены за билеты, перевозчики разорятся в конец. Откуда конкурентам взяться при таком раскладе?
Кстати, по бийским перевозчикам и их убыточному бизнесу. Сам я довольно редко езжу на автобусах, ибо имею свой транспорт. Но каждый день приходится ездить за такими вот вонючими пазиками на дизелях. Едешь за таким и задыхаешься от выхлопного смрада. Если так уж убыточно возить людей за живые деньги, то почему бы не поставить газовую установку и не экономить на соляре? Эти автобусеры, такое впечатление, вообще не ремонтируются и не регулируются. Была бы моя воля, я бы на месте гор администрации заключал контракты только с автобусами на газовой установке. И экономней, и экологичней!
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