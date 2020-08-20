Жительницу Алтайского края осудили за "пьяное" ДТП, в котором погибли двое детей

Жительницу Быстроистокского района, которая устроила смертельное ДТП на дороге Быстрый Исток – Верх-Озерное, осудили на девять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как ранее сообщал amic.ru, 26-летняя женщина, управляя ВАЗ-21070, выехала на встречную полосу и столкнулась с мотоциклом "Урал" под управлением 17-летнего подростка. В результате ДТП погибли двое пассажиров коляски мототранспорта – родные братья 10-ти и 11-ти лет. Водитель мотоцикла получил перелом ноги.
Следователи установили, что женщина не имела прав, была за рулем в нетрезвом состоянии, а на "семерку" и вовсе у нее отсутствовали документы. Кроме того, на заднем сиденье машины находились ее родные дети: вместе с сожителем она воспитывает четырех несовершеннолетних.
Женщина признала свою вину. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил виновнице ДТП девять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Комментарии
А как на счет отсрочки по достижении детям 14 лет или это не дочка председателя избиркома Иркутской области?
не заявляла об отсрочке чтобы не убили сразу