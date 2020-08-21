Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что личность водителя, сидевшего за рулем во время смертельного ДТП, установлена, передает ТАСС.
"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – сказал защитник.
Также в четверг на заседании Пресненского суда Пашаев утверждал, что следствие не провело должную проверку возможного нахождения в машине Ефремова посторонних людей.
"Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту", – объяснил Пашаев.
Напомним, что ранее Эльман Пашаев зачитал письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца. По его словам, из машины после аварии вышли двое молодых людей, один из которых собирал подушки безопасности. При этом сам очевидец признался, что имеет проблемы со зрением.
Суд отказался принимать эти показания и вызвал мужчину для очного допроса.
Комментарии
Гаишник, не верь глазам своим?))
Нашли и купили козла отпущения?..
А если найдутся видеодоказательства случайных прохожих что Ефремов находился за рулем адвокат сьесть показания лжесвидетеля?
При этом сам мужчина признался, что имеет проблемы со зрением.
из машины после аварии вышли двое молодых людей
Я фигею.Стоя у машины не может различить кто? Молодой старый пьяный трезвый????
Это проблемы с головой. Или зрение напрочь отсутствует.
разваливает очевидное дело!
как теперь проверить отпечатки? мам 100 экспертов поковырялось!
Если нет видео выхода водителя из авто, то ничего не докажет прокурор. И то всегда можно сказать, что заклинило дверь и выходили через открытую
так сразу все СМИ и писали, что ехал не один, а какой-то с ним был алтайский актеришка.
"Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности."(с)
Но!
" Она срабатывает не от присутствия пассажира, а от силы и направления удара"(с)
он конечно виноват, но он не виноват
А что свидетелей нет, которые скажут с какой стороны вылез из машины Ефремов?
Мужчина ,которого описал свидетель, удивительным образом оказался похожим на Ивана Стебунова.(из другого источника.)
21.08.2020 10:07
- гость -
Вы хотите сказать,что у великого актёра такие поганенькие друзья-совершив аварию, валят на Мишеньку?
"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – Неужели САМ?
21.08.2020 10:21
- гость -
И Ваня решил не ломать себе карьеру? А Ефремов сразу после аварии его выгораживать и брать всё на себя? Так жена Стебунова тоже получается была с ними?(Ваня её упоминал)
Зря Миша исполняет, вон недавно 17-летнему человеку без национальности и ВУ, дали 2 условно за сбитую наглухо 23-летнюю деваху. Мише надо было каяться и не закрыли бы.
какой-то с ним был алтайский актеришка.
Стебунов сказал, что позже подъехал, то ли сзади ехал.
Ну так хакеры подстроили аварию или просто кто-то другой был за рулём? Определились бы там уже, что именно врать.
21.08.2020 10:38
Евгений
За рулём были сотрудники ФСБ-врезались в Захарова,перетащили "манекен" Ефремова на водительское сиденье,но прокололись-их увидел одноглазый "свидетель Иеговы!"