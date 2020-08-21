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Адвокат Ефремова заявил, что личность сидевшего за рулем во время ДТП установлена

, ИА "Амител"
Пашаев упрекнул следствие в недостаточной проверке наличия в машине посторонних
Фото: Telegram-канал Mash

Фото: Telegram-канал Mash

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что личность водителя, сидевшего за рулем во время смертельного ДТП, установлена, передает ТАСС.

"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – сказал защитник.

Также в четверг на заседании Пресненского суда Пашаев утверждал, что следствие не провело должную проверку возможного нахождения в машине Ефремова посторонних людей.

"Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту", – объяснил Пашаев.

Напомним, что ранее Эльман Пашаев зачитал письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца. По его словам, из машины после аварии вышли двое молодых людей, один из которых собирал подушки безопасности. При этом сам очевидец признался, что имеет проблемы со зрением.

Суд отказался принимать эти показания и вызвал мужчину для очного допроса.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 09:49
- гость -

Гаишник, не верь глазам своим?))
Нашли и купили козла отпущения?..

21.08.2020 09:57
- гость -

А если найдутся видеодоказательства случайных прохожих что Ефремов находился за рулем адвокат сьесть показания лжесвидетеля?

21.08.2020 09:57
гость

При этом сам мужчина признался, что имеет проблемы со зрением.
из машины после аварии вышли двое молодых людей

Я фигею.Стоя у машины не может различить кто? Молодой старый пьяный трезвый????
Это проблемы с головой. Или зрение напрочь отсутствует.

21.08.2020 10:02
- гость -

разваливает очевидное дело!
как теперь проверить отпечатки? мам 100 экспертов поковырялось!
Если нет видео выхода водителя из авто, то ничего не докажет прокурор. И то всегда можно сказать, что заклинило дверь и выходили через открытую

21.08.2020 10:07
- гость -

так сразу все СМИ и писали, что ехал не один, а какой-то с ним был алтайский актеришка.

21.08.2020 10:08
Гость


"Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности."(с)

Но!

" Она срабатывает не от присутствия пассажира, а от силы и направления удара"(с)

21.08.2020 10:10
- гость -

он конечно виноват, но он не виноват

21.08.2020 10:18
- гость -

А что свидетелей нет, которые скажут с какой стороны вылез из машины Ефремов?

21.08.2020 10:21
- гость -

Мужчина ,которого описал свидетель, удивительным образом оказался похожим на Ивана Стебунова.(из другого источника.)

21.08.2020 10:23
Гость

21.08.2020 10:07
- гость -
Вы хотите сказать,что у великого актёра такие поганенькие друзья-совершив аварию, валят на Мишеньку?

21.08.2020 10:23
- гость -

"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", – Неужели САМ?

21.08.2020 10:31
Потёмкин

21.08.2020 10:21
- гость -
И Ваня решил не ломать себе карьеру? А Ефремов сразу после аварии его выгораживать и брать всё на себя? Так жена Стебунова тоже получается была с ними?(Ваня её упоминал)

21.08.2020 10:36
- гость -

Зря Миша исполняет, вон недавно 17-летнему человеку без национальности и ВУ, дали 2 условно за сбитую наглухо 23-летнюю деваху. Мише надо было каяться и не закрыли бы.

21.08.2020 10:37
- гость -

какой-то с ним был алтайский актеришка.

Стебунов сказал, что позже подъехал, то ли сзади ехал.

21.08.2020 10:38
Евгений

Ну так хакеры подстроили аварию или просто кто-то другой был за рулём? Определились бы там уже, что именно врать.

21.08.2020 10:49
Гость

21.08.2020 10:38
Евгений
За рулём были сотрудники ФСБ-врезались в Захарова,перетащили "манекен" Ефремова на водительское сиденье,но прокололись-их увидел одноглазый "свидетель Иеговы!"

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