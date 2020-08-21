Свидетель заявил, что Ефремова не было за рулем джипа в момент ДТП

Свидетель защиты по имени Александр Кобец на суде рассказал, что в момент ДТП в машине Ефремова находились два человека. Показания зачитал адвокат актера Эльман Пашаев, пишут "РИА Новости".
"Мы с товарищем гуляли по городу, вдруг мы услышали визг тормозов, я подошел к машине, которая была ближе ко мне. Там молодой человек собирал подушки безопасности, со стороны водителя вышел молодой человек с темными волосами без седины", — свидетельствует Кобец.
Мужчина добавил, что имеет проблемы со зрением: "на одном глазе минус три, вторым не вижу". Судья не приняла письменные показания и вызвала Кобца для допроса.
Ранее инспектор ГИБДД, оформлявший протокол по факту смертельной аварии с участием Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулем автомобиля находился сам актер.
Комментарии
Ну чё, где тут любитель даридонцовой, не прикасаемого тебе нада было - дак вот!
куплю свидетеля, в хорошем состоянии. Правду не предлагать.
Мясо, ты тупой или тщательно прикидываешься? В чем неприкасаемость? В том, что адвокат будет Мишаню доить до тех пор пока у того бабло есть?
собственно видим возню ватоката.
а где работа прокурора? дело же очевидное.
и вообще ватоката следует прав ватокатских лишить за бред про космические лучи.