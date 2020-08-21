В Алтайский край завозят первую партию вакцины от гриппа

Первая партия вакцины от гриппа для осенней прививочной кампании прибывает в Алтайский край, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59". Жителям региона начнут ставить прививки с сентября.
Как ранее писал amic.ru, в нынешнем году планируется, что вакцинирование пройдут не менее 60% жителей края, а среди групп риска значение достигнет 75%.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали делать прививку от гриппа со второй половины августа или в сентябре.
Они уточнили, что большой разницы между зарубежными или российскими вакцинами нет.
Комментарии
значит сам грипп уже известен... у него ведь всегда новые штаммы появляются