В алтайской сельской школе создадут кванториум за 4 млн рублей

Глава Алтайского края Виктор Томенко посетил строящуюся Усть-Волчихинскую среднюю школу на 140 учащихся, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Строительство образовательного учреждения находится на завершающей стадии. Оно обошлось почти в 226,74 млн рублей.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил губернатору на базе школы организовать кванториум, который позволит ученикам заниматься проектно-исследовательской деятельностью на базе школы и получать дополнительное образование.
"Задача центра — создать в каждой сельской школе мини-технопарк, где можно заниматься не только дополнительным образованием, но и изучать такие предметы, как математика, информатика, технология, химия, биология, физика", — подчеркнул Костенко.
Виктор Томенко одобрил инициативу. Он поручил Министерству образования и науки Алтайского края организовать работу по созданию центра "Точки роста" и обеспечить его необходимым оборудованием. На это выделят около 4 млн рублей.
Ранее amic.ru писал, что губернатор во время той же рабочей поездки распорядился подготовить проект для постройки нового здания для сельского Дома культуры.
Комментарии