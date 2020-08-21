"Нам никто не возразил". Навального не отдали немецким врачам

Оппозиционер Алексей Навальный останется лечиться в России, пока его состояние не стабилизируется, заявил главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский.
"Могу сказать, что в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий, — подчеркнул медик (цитата по РИА Новости). — Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять".
Ранее в Омске приземлился самолет с немецкими врачами. Они планировали увезти политика в Германию, чтобы там ему оказали медицинскую помощь. На этом настаивали соратники и жена Навального.
Прибывших немцев пустили в палату к пациенту медучреждения, чтобы они осмотрели его и убедились, что он получает всю необходимую медицинскую помощь.
Однако, транспортировка на самолете смертельно опасна для Навального в таком состоянии, уверены российские медики. Поэтому забрать блогера в Германию, даже с разрешения ближайших родственников, не позволили.
Как уже писал amic.ru, незадолго до этого Мураховский назвал основной предварительный диагноз Навального, который впал в кому. Ни о каком отравлении речи не идет, утверждает главный врач.
Комментарии
походу нужно время чтобы потом хренвычёдокажете так а?
какогонибуть клещя, песка или прочегу шустина вразы отвезли в германию или даже израиль...