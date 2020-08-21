Врачи разрешили перевезти Алексея Навального в Германию

Транспортировку впавшего в кому Алексея Навального в Германию для прохождения лечения все-таки разрешили. Об это сообщает РБК со ссылкой на два своих источника.
По информации издания, это сделали по просьбе супруги политика Юлии Навальной и под ее личную ответственность.
Косвенно подтвердила это в Twitter и пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмаш, заявив, что "переговоры о транспортировке сдвинулись с мертвой точки".
Ранее омские врачи стояли на позиции, что перелет самолетом опасен для жизни пациента и поэтому не позволяли немцам забрать Навального "до стабилизации его состояния".
Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
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