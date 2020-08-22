СМИ сообщили о состоянии Навального после перелета в Германию

Алексей Навальный после перелета будет проходить лечение в немецкой клинике Charite в Германии. Его состояние после перелета остается стабильным, сообщает РБК со ссылкой на правозащитника Яка Бизила.
"Состояние Навального во время перелета и после приземления остается стабильным", – сказал он.
Напомним, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск – Москва 20 августа. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Врачи опровергли версию о том, что политика могли отравить, которая изначально была основной.
Больше суток Навальный находится в коме.
Комментарии
Врачи опровергли версию о том, что политика могли отравить.
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После захвата больницы силовиками, врачей можно понять.
куда еще хуже, итак в коме
Омский минздрав сообщил о нахождении в крови навального самогона местного разлива одного малонаселённого пункта томской области.Кстати,ребята,от всей души советую самогон как экологически чистый продукт.Но ни в коем случае, не "похмеляйтесь" таблетками,этой химией.
Если от немцев поступит запрос на формулу самогона,ни в коем случае не давать. Пусть сами думают своей башкой.
22.08.2020 19:33
- гость -
Все уже давно придумано,у них есть шнапс,тамошний самогон.
Омские врачи предложили помощь немецким коллегам в лечении Навального. СМИ.
Помощьники. Стыдуха.