Врачи не обнаружили наркотиков в анализах Навального

Минздрав Омской области сообщил, что в анализах Алексея Навального были обнаружены кофеин и алкоголь, пишет РИА "Новости".
"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", – пояснили в ведомстве.
Омские врачи отметили, что готовы предоставить полученные результаты немецким коллегам, которые будут заниматься лечением Навального.
Напомним, что Алексея транспортировали в Германию, где врачи будут осуществлять дальнейшее наблюдение за его здоровьем.
Комментарии
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