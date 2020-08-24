Алтайский край вошел в топ-30 по количеству ипотечных кредитов

Алтайский край занял 28-е место по востребованности ипотеки. За последние 12 месяцев в регионе выдали около 20 жилищных займов 1000 человек экономически активного населения, подсчитали специалисты РИА "Рейтинг". Средний размер ипотечного кредита в крае составляет 1,66 млн рублей.
Лидером по востребованности ипотеки стали Ямало-Ненецкий (30 займов на тысячу человек), Ханты-Мансийский (27) автономные округа, а также Тюменская область (27). Замыкают рейтинг Ингушетия (менее одного займа на тысячу человек), Чечня (2) и Дагестан (3,5).
По словам экспертов, в сфере ипотечного кредитования в России наблюдается рост: объем выдачи займов в первой половине 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, превысил 600 тысяч, что на 3,8% выше результата аналогичного периода 2019 года. В Алтайском крае динамика составила 12,4%.
Ранее amic.ru писал, что на рынке аренды недвижимости Барнаула наблюдается повышенный спрос. По словам риелторов, сегодня арендуют жилье не только студенты и командированные, но и жители сел, которые приезжают в Барнаул в поисках работы.
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