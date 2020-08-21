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"Спрос просто колоссальный". В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду

, ИА "Амител"
Не только студенты "расхватывают" съемное жилье. Этой осенью у них появились серьезные конкуренты
Фото: realtai.ru

Фото: realtai.ru

Найти квартиру в аренду в Барнауле в августе 2020 года не так-то просто. Спрос превышает предложение, квартиры "улетают" за несколько минут, а цены растут все выше и выше. Об этом amic.ru рассказали риелторы города. Они отмечают: сегодня арендуют жилье не только студенты и командированные, но и жители сел, которые приезжают в Барнаул в поисках работы. И таких людей становится все больше.

Квартир не хватает

Еще весной на рынке арендной недвижимости Барнаула был провал: жилье было невостребованным. Из-за пандемии и режима самоизоляции многие лишились работы или перешли на "удаленку", расторгали договоры с собственниками квартир и съезжали. Сейчас же, как утверждают риелторы, спрос восстанавливается, в город возвращаются студенты, приезжают абитуриенты, а также командированные сотрудники. В итоге интерес к квартирам превышает предложение.

"Все закипело, вошло в обычное, нормальное русло. И сейчас мы столкнулись с тем, что вариантов на рынке недостаточно. Многие предприниматели, сдававшие жилье, в пандемию ушли с рынка. Кто-то сократил арендный бизнес, кто-то навсегда закрылся", – говорит руководитель апарт-отеля HoteL-22 Ольга Панова.  

Специалисты отмечают, что количество предложений на рынке аренды уменьшилось еще и из-за того, что владельцы съемных квартир их продали.

Как писал amic.ru, чтобы сохранить сбережения на фоне коронакризиса и падения рубля, жители города, начиная с апреля, стали массово скупать недвижимость: новостройки, готовые квартиры, частные дома. Такой повышенный спрос на жилье подстегнул собственников арендных квартир выставить их на продажу. И для многих это решение оказалось более чем удачным.

"Сейчас спрос на "однушки" и "двушки" в центре просто колоссальный. Людей валом, а квартир нет. Многие барнаульцы во время пандемии удачно продали арендные квартиры. Например, "двушка", которая стоила 2,7 млн, ушла за 3,2 млн рублей. Теперь люди будут инвестировать в другое жилье. Некоторые продавали "вторичку", которую сдавали, брали ипотеку под 6% и покупали новостройки. Все это и привело к дефициту предложения", – поясняет риелтор Анжела.

Как следствие, растут цены на арендное жилье. Если весной собственники квартир были вынуждены снижать расценки, чтобы удержать арендаторов, то сейчас цены возвращаются к докризисным показателям.

"Многие собственники опускали ценник. И это касалось не только тех, у кого арендаторы съехали, но и тех, у кого жилье было заселено. Например, сдавали за 15 тыс. рублей, но во время пандемии опустили до 11-12 тыс. рублей, потому что у квартирантов могли быть сложности с работой. В целом цены просели на 20%. Сейчас в центре Барнаула однокомнатные квартиры сдают от 11 тыс. рублей, "двушки" – от 13 тыс., "трешки" – от 15 тыс. рублей. Мы видим, что стоимость начинает расти", – рассказывает риелтор.

Как "горячие пирожки"

О росте цен на арендные квартиры amic.ru говорит и руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. По его словам, несмотря на это, жилье получается сдать буквально за считанные минуты.

"Несколько дней назад я лично разместил объявление о сдаче квартиры в аренду. Цену поставил, как до пандемии. Звонков за час поступило более десяти. В апреле я снижал цену, но люди съезжали, а новых арендаторов я не мог найти неделю. Сейчас вернул стоимость, какой она была, и квартира ушла за 20 минут", – отмечает Дмитрий Дворядкин.

По его словам, человек, который снял квартиру, буквально умолял принять у него задаток. Арендатор был даже готов оплатить первый месяц, лишь бы собственник согласился сдать ему жилье.

"Он говорит, что так сделал, потому что искал именно квартиры от собственника, а не агентства, которые будут "впаривать" за 3 тыс. рублей несуществующие списки с номерами телефонов, в которых нет реальных объектов. Но тот факт, что за час поступило более десяти звонок, говорит о том, что на рынке действительно стало меньше предложений", – говорит Дворядкин.

Сельчане едут за заработком

Эксперт отмечает, что в этом году в ажиотаже вокруг аренды "виноваты" не только студенты, но и жители сел. Резко выросло число тех, кто приезжает в Барнаул из районов края "на заработки".

"Общее объяснение того, что на рынке большой спрос: население нищает. При всей внешней благополучности в целом жители Алтайского края беднеют. Это беда. Из-за этого в Барнауле много приезжих, которые хотят как-то заработать. Они едут в город из райцентров, сел, где нет нормальных рабочих мест, заработка", – уверен эксперт. 

Риелтор рассказывает, что буквально на днях сдал студию площадью всего 10 кв. метров жителям села Алтайского. Двое мужчин приехали работать верхолазами на стройке. Им не важны ни условия труда, ни условия проживания, главное – деньги, которые они могут отправить домой, семье.

"Мужчине 50 лет, а его племяннику около 30. Я спрашиваю у старшего мужчины: "Как? Ведь возраст, давление". Он отвечает: "Когда стоит вопрос о том, что нужно кормить семью, я готов рисковать собой". В юности он увлекался скалолазанием, поэтому пошел в эту сферу. Говорит, что работодатель готов его держать, несмотря на то, что делает он меньше, чем молодые. Такие люди экономят на всем, готовы в вагончике жить, лишь бы домой что-то отправлять. И это уже не гастарбайтеры из Таджикистана, это наши граждане", – говорит Дмитрий Дворядкин.  

Эксперты уверены, что все тенденции, которые зародились на рынке арендного жилья  летом, растянутся и на осень. Поэтому сентябрь-ноябрь будут оживленными. Правда, есть одно "условие".

"От осени мы ждем только одного – что не повторится ситуация с закрытием компаний, магазинов, сфер обслуживания, а сотрудники и студенты не перейдут на "удаленку". Только в этом случае мы можем говорить о том, что все будет стабильно", – резюмирует Ольга Панова.

Сколько стоит снять квартиру

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Барнауле, по данным domofond.ru, составляет 10 тыс. рублей, двухкомнатной квартиры – 14,5 тыс. рублей, трехкомнатной – 18 тыс. рублей. Но окончательная стоимость будет зависеть от многих факторов: удаленности от центра, транспортного обеспечения, состояния квартиры и прочего. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 10:02
- гость -

В Барнауле почти не осталось свободных квартир в аренду

Что за бред? Только на Авито больше 500 предложений.

21.08.2020 10:11
- гость -

ВРАНЬЕ!

21.08.2020 10:11
Дэн

а ты попробуй позвони по телефонам и выяснится, что это посредники.

21.08.2020 10:23
гость

трешку на Балтийской сдать не могу с Апреля, мебель , интернет, 18 тыс в мес. О чем он говорит вообще???? Человек вообще не разбирается в недвижимости и делает заявления!

21.08.2020 10:25
Борщ

21.08.2020 10:02
- гость -

По этим объявам ни одной Барнаульской квартиры на фото нет! КИСА сплошная

21.08.2020 10:25
- гость -

Есть сайт безпосредников простите за рекламу там этого добра от собственников завались.

21.08.2020 10:26
Гость

Где же эти сельские жители.не могу на работу найти людей уже месяц. Все на пособиях по безработице сидят

21.08.2020 10:31
- гость -

всем сдающим - а ценник не пробовали снизить?

21.08.2020 10:31
- гость -

Сдаю в центре однушку за 10 тр/мес плюс счетчики.
Продешевил?

21.08.2020 10:35
- гость -

а ценник не пробовали снизить?

Нет. Кому нужно тот снимает сколько выставляет собственник.

21.08.2020 10:36
- гость -

21.08.2020 10:23
гость

Ты свой ценник конский поменьше сделай и сразу сдашь.

21.08.2020 10:39
- гость -

трешку на Балтийской сдать не могу

речь про однушки и двушки.

21.08.2020 10:39
гость

гостю 10.26 Наверно Вы предлагаете зарплату, которая сопоставима с пособием.

21.08.2020 10:45
- гость -

Продешевил?
Ремонт, мебель, техника, соседи, этаж, парковка, остановка как далеко?

21.08.2020 10:48
- гость -

"Несколько дней назад я лично разместил объявление о сдаче квартиры в аренду. Цену поставил, как до пандемии. Звонков за час поступило более десяти.

Где такое обьявление выставил?

21.08.2020 10:54
- гость -

могу селянам гараж за 2 000 в аренду сдать

кстати в 50 лет уже старик??
так то еще до пенсии 15 лет, должен прыгать как кузнечик

21.08.2020 10:54
- гость -

трешку на Балтийской сдать не могу с Апреля, мебель , интернет, 18 тыс в мес.

В центре возле мира есть 3-ка за 14. а ты урежь осетра (с)

21.08.2020 10:55
бомж

Нафиг они нужны в центре. Только студентам это может быть интересно. В центре впринципе мало жилья. Да и не забывайте, что в августе всегда ажиотаж. Студентики понаезали.

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