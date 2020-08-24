Крупный град обрушился на Камень-на-Оби. Фото и видео

Фото: "Каменские известия"
В Камне-на-Оби днем в понедельник, 24 августа, прошел ливневый дождь и выпал град. Фотографиями активно делятся горожане, пишут "Каменские известия".
По информации издания, видимость на дорогах приближалась к нулю, а каменцы прятались от непогоды в магазинах и на автобусных остановках.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 23 августа, град размером с перепелиное яйцо обрушился на всесезонный курорт "Манжерок" в Горном Алтае.
Специалисты МЧС рекомендуют при грозе и граде по возможности не выходить на улицу. В помещении нужно держаться дальше от окон. Если непогода застала на улице, нужно укрыться в капитальном строении.
Комментарии
Камень-на-Оби - сплошная Яма-на-яме и не секрет, что при любом дожде там сплошная лужа будет.