Отца и сына осудили за незаконный похоронный бизнес в Барнауле

Суд вынес приговор бывшему директору МУП "Специализированная похоронная служба г. Барнаула" и его отцу – специалисту по оказанию ритуальных услуг ООО "Сибинтекс". Родственников признали виновными в незаконном предпринимательстве.
Как сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю, в 2018-2020 годах отец и сын занимались незаконным ритуальным бизнесом, используя для этого в том числе и ресурсы МУП. В результате родственники незаконно заработали почти 10 млн рублей. Преступление выявили сотрудники регионального Управления ФСБ России.
В ходе разбирательства мужчины признали вину. Суд назначил им по 200 тысяч рублей штрафа. Кроме того, в отношении отца и сына подан гражданский иск. Для его обеспечения следователь наложил арест на их имущество стоимостью более 4,7 млн рублей.
Комментарии
похоронный бизнес - одна сплошная мафия
заработали 10 млн, штраф 200+200=400 тыс. +арест 4,7 млн. и того чистой прибыли 4,9 млн
Пацаны в деревне у бабки бутылку водки с закусоном спёрли СК их реально садить собирается
А тут над покойниками глумились на 10лямов и штраф
заработали 10 млн, штраф 200+200=400 тыс. +арест 4,7 млн. и того чистой прибыли 4,9 млн
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Так им же снимут арест после оплаты штрафа!
А из 4,9 млн никому сувать не надо было?
заработали 10млн., штраф по 200 тыщ. Можно так работать. Чё.
Когда в этой стране начнут штрафы выставлять эквивалентны наворованному, а лучше в разы больше....чтобы 10лямов стырили - 50 отдайте. вот тогда то...и начнется может быть подрядок. А так.....после таких новостей, аж бизнес захотелось открыть, как никак даже тут выхлоп более 6 лямов.
А что родственники не виновны - тоже бред. типа ни кто не знал чем занимался? ну ну...кбачками на базаре торговал
А фамилия отца семейства случайно не Франк?, а то что то не пишут....мало ли
К этому надо относится как к устранению с рынка конкурента. Всё, ничем более серьезным там и не пахнет. С какого бока ФСБ то туда затесалось? Очередные интересанты?
В другой газете написано с 2016-го года занимались... Куда смотрели многочисленные контролирующие органы?