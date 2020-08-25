Молния ударила в телевышку в Алтайском крае

Молния ударила в телевышку в Каменском районе Алтайского края накануне вечером, 24 августа. Произошло это во время грозы. В результате у большинства местных жителей перестали работать 20 каналов цифрового ТВ.
Как рассказал "Каменским известиям" начальник цеха филиала РТПС Владимир Струцкий, причина аварии пока не установлена. В Камне-на-Оби ждут бригаду специалистов из Барнаула. По предварительным данным, поломку планируют устранить в течение дня.
Как уже сообщал amic.ru, накануне на Камень-на-Оби обрушилась непогода. В городе прошел ливневый дождь и выпал град. Фотографиями горожане активно делились в соцсетях.
Комментарии
Торопитесь, не дай бох народ очухается от зомбоящика.
нужно мобильные излучатели задействовать, срочно!
у большинства местных жителей перестали работать 20 каналов цифрового ТВ.
Значит у меньшинства возможность телеприёма сохранилась?
25.08.2020 13:17
- гость -
есть кабельное, ip-телевидение.