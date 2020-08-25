СМИ: "Яндекс" эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии

Часть сотрудников "Яндекса", работавших в Минске, уехала после обысков в офисе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Всего в минском офисе работает около 300 человек, причем уже несколько месяцев они переведены на удаленный режим из-за пандемии коронавируса. Часть сотрудников решили покинуть город.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источники из белорусского офиса сообщило, что "Яндекс" начал эвакуировать своих сотрудников из страны.
Напомним, что 13 августа в минских офисах "Яндекса" и Uber прошли обыски, которыми занимались люди в форме, представившиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. По данным компании, никаких ордеров силовики не предъявляли, однако и оборудование с документами не изымали.
Напомним, что уже две недели в Белоруссии проходят акции протеста против результатов президентских выборов, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов.
Масштабная акция 23 августа собрала больше 100 тысяч протестующих. Они скандировали: "Уходи!"
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