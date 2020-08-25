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Новости

Депутат АКЗС пытается через суд вернуть водительские права

, ИА "Амител"
Ивана Диркса наказали за отказ от медосвидетельствования
АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина

АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" Иван Диркс пытается оспорить решение суда о лишении водительских прав, сообщает "Банкфакс".

По информации издания, сотрудники Госавтоинспекции заподозрили парламентария в нетрезвой езде еще в марте, в день, когда губернатор Виктор Томенко наградил Диркса медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как пишет СМИ, после торжественной церемонии народный избранник обнаружил, что его машину грузят на эвакуатор за неправильную парковку.

Чтобы избежать этого, Дирксу предложили переставить автомобиль в соответствии с правилами. Однако когда депутат выполнил рекомендации, у сотрудников ГИБДД появилось подозрение, что водитель нетрезв.

Как утверждает источник, получив отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, правоохранители составили против депутата протокол. В соответствии с ним суд и лишил парламентария водительских прав.

Вместе с тем сторона защиты считает, что при вынесении решения не были учтены важные обстоятельства. Адвокат Диркса выразил уверенность, что докажет невиновность депутата в суде.

Как ранее писал amic.ru, 17 августа Крутихинский районный суд оставил в силе решение мирового судьи по делу главы Октябрьского района Вячеслава Новикова. Чиновник пытался оспорить постановление об административном аресте за вождение без прав. Вердикт уже вступил в законную силу, однако Новиков имеет на руках больничный, поэтому исполнение административного наказания откладывается на неопределенный срок.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2020 18:23
- гость -

Не оспорит. Зря мыкается. Нечего было отказываться от освидетельствования.

25.08.2020 18:32
- гость -

Кто нарушает свои законы в первую очередь должен сложить полномочия.

25.08.2020 18:54
гость


Вместе с тем сторона защиты считает, что при вынесении решения не были учтены важные обстоятельства.

губернатор Виктор Томенко наградил Диркса медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Вот ОНИ ВАЖНЫЕ обстоятельства.... Выиграют в суде. Посмотрим?

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