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Оживить "забытый" район. Торгово-офисный центр построят на ул. Челюскинцев в Барнауле

, ИА "Амител"
Объект сдадут в начале 2021 года
Проект ТЦ 'Капитал' / Фото: avito.ru

Проект ТЦ "Капитал" / Фото: avito.ru

Очередной торгово-офисный центр построят в Барнауле: в конце июля администрация города выдала разрешение на строительство объекта на ул. Челюскинцев. ТЦ будет располагаться рядом с новым кварталом высотных домов. Собственник участка, где планируется возведение здания, долго не мог определиться с проектом и несколько раз менял свои планы. 

Попытка номер два

Участок на ул. Челюскинцев, 82, принадлежит строительной компании "Мой дом". Ее руководитель Татьяна Кислова рассказала amic.ru, что изначально эту землю хотели продать под строительство коммерческого объекта. По информации интернет-источников, за участок просили около 30 млн рублей.

Но в 2018 году компания решила осваивать территорию самостоятельно и получила разрешение на строительство одноэтажного торгового центра. Его планировали сдать до 2023 года. Однако потом фирма снова изменила планы и разработала проект четырехэтажного объекта.

"Со временем изменились и технологии строительства, и приоритеты жителей города. Поэтому мы отказались от одноэтажного здания и создали совершенно новый проект с другими архитектурными решениями. Район улицы Челюскинцев немного забытый, поэтому мы взялись его развивать", – отмечает Татьяна Кислова.

Новый торгово-офисный центр будет носить название "Капитал". Его площадь – более двух тысяч квадратных метров. Первые два этажа будут свободной планировки, их отдадут под торговые помещения. Третий и четвертый этажи займут офисы площадью от 13 до 50 квадратных метров. Они будут рассчитаны на сферу услуг. Строительство планируют завершить в первом квартале 2021 года.

Кругом одни ТЦ

Торговый центр на ул. Челюскинцев стал очередным коммерческим проектом, строительство которого началось в 2020 году. Ранее amic.ru писал о том, что в Индустриальном районе Барнаула возводят дорогие торгово-офисные и бизнес-центры для продажи и сдачи площадей в аренду. Сейчас на стадии строительства находятся три таких объекта, еще один был завершен в начале лета.

Однако в ближайшие месяцы может начаться возведение и других торговых центров. Так, градостроительный совет Барнаула в начале февраля рассматривал проект ТВК на ул. Энтузиастов, 75. Архитекторы проект отклонили, отправив на доработку, но в июле заказчик представил обновленный вариант торгово-выставочного комплекса, который устроил специалистов.

Градсовет города одобрил появление ТЦ даже в барнаульском поселке Спутник. Объект будет двухэтажным, с необычной входной группой, "висячей" стеклянной галереей.

Также летом 2020 года администрация города разрешила построить торговый центр на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова. Вести работы будет собственник ТЦ "Лето", "Волна" и ТРЦ Galaxy, а также совладелец сети "Марии-Ра" Евгений Ракшин. 

Барнаульские эксперты уверены: если инвесторы принимают решение о строительстве коммерческого объекта, значит, видят в нем выгоду. Но вот экономисты считают, что некоторые форматы давно себя изжили.

"Есть такой показатель как количество торговых площадей на душу населения. Барнаул находится в лидерах страны по этому значению. При том уровне доходов жителей, который мы имеем сейчас, не очень понятно, как единица торговой площади будет выживать. Закономерно, что нас ждет некое сокращение площадей, переквалификация некоторых торговых помещений в офисные. В Барнауле нет того покупательного спроса, который бы обеспечил ретейлерам возможность и оплаты аренды, и заработок. Некоторые арендаторы в торговых центрах находятся на грани", – ранее рассказал amic.ru кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Цифра

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в Барнауле насчитывается 138 торговых, торгово-выставочных, торгово-развлекательных центров и торговых домов. 


Комментарии

26.08.2020 08:49
- гость -

Идея утопия.
Молодежка, Партизанская, Гоголя, Мамонтова это все улицы с одной полосой движения в одну сторону. Перекресток Челюскинцев/Молодежная и так уже стоит колом каждое утро. А что будет когда Челюскинцев застроят высотками? Видимо на полном серьёзе предполагают, что все на работу и учебу будут гонять на электросамокатах

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