В мэрии Барнаула ответили на жалобы по капремонту многоквартирного дома

В ответ на публичные жалобы губернатору Виктору Томенко от жильцов многоквартирного дома в Барнауле по адресу ул. 1-я Западная, 47а, в мэрии рассказали о ходе капремонта.
По информации пресс-центра администрации краевой столицы, уже выполнены капремонт крыши с выводом фановых труб за пределы кровли, а также замена пяти балконных плит и электрооборудования.
На стадии завершения находится ремонт лестничных клеток. Продолжается утепление наружных стен и замена окон в подъездах, заверили в мэрии.
"Сложность капитального ремонта заключается ещё и в том, что согласно проектно-сметной документации выполнение капитального ремонта дома в полном объеме без отселения жильцов четырёх квартир не представляется возможным", — констатировали в пресс-службе барнаульской администрации.
В связи с этим жильцов указанных квартир призывают временно арендовать другую жилплощадь (с компенсацией затрат) или воспользоваться квартирами маневренного фонда.
Об этом владельцев жилья уже известили, предоставив подробную информацию о том, как можно выполнить эти процедуры, заверили в мэрии.
Ранее amic.ru писал, что жильцы дома записали видеообращение к главе Алтайского края Виктору Томенко. По словам местных жителей, проводимые работы даже косметическими можно назвать "с натяжкой".
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