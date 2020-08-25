Врач объяснил, как ингибиторы холинэстеразы нашли у Навального

Медицинские работники, которые говорят об отравлении оппозиционера Алексея Навального ингибиторами холинэстеразы, поспешили с выводами, заявил ТАСС глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.
Специалист внимательно ознакомился с фактами, представленными в СМИ, и аргументацией зарубежных коллег, растиражированной журналистами.
По его словам, нельзя говорить об отравлении ингибиторами холинэстеразы только на основании того, что установлено снижение активности холинэстеразы.
"Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены, – подчеркнул Шигеев. – Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений".
Эксперт уточнил, что колебание холинэстеразы может быть вызвано различными заболеваниями, в том числе туберкулезом, раком и гепатитом. Кроме того, ингибиторы холинэстеразы применяются в медицинской практике, пояснил представитель столичного Депздрава.
Помимо того, что Навальный сам мог принимать какие-то препараты, есть вероятность, что вещества могли ввести и в отделении реанимации, считает Шигеев.
Ранее amic.ru писал, что Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете. Политик потерял сознание и впал в кому. Для поддержания жизни потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Позднее главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский раскрыл основной предварительный диагноз политика Алексея Навального.
По словам медицинского работника, результаты анализов говорят о том, что в организме пациента нет никаких оксибутиратов и барбитуратов, а также других признаков, которые свидетельствуют об отравлении. Это могло быть вызвано резким понижением сахара в крови во время полета.
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