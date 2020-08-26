На одной из улиц Барнаула установят знаки "Остановка запрещена"

В Барнауле на участке улицы Анатолия временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена", информирует пресс-служба администрации города со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
"В целях обеспечения беспрепятственного доступа спецтехники к жилому дому № 20 по ул. Анатолия в период с 21 по 25 сентября будут выполнены работы по установке дорожных знаков "Остановка запрещена", – говорится в сообщении.
Как ранее писал amic.ru, в Барнауле с 21 августа до 2 сентября перекрыли движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова. Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на этом участке.
Комментарии
На путиловской от комсомольского до сибирского знаки эти стоят и чё - там постоянно всё заставлено!!! Клали там на эти знаки!
Только физическая невозможность припарковать автомобиль остановит очередного сверхразума на ведре. Формальным развешиванием табличек цели не достигнете.