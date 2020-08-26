Среда, 26 Август, 11:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,51
€ 88,06
19°

966189 +0
Обь
160см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

На одной из улиц Барнаула установят знаки "Остановка запрещена"

, ИА "Амител"
Ограничение будет временным
Фото: automobili.ru

Фото: automobili.ru

В Барнауле на участке улицы Анатолия временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена", информирует пресс-служба администрации города со ссылкой на сообщение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

"В целях обеспечения беспрепятственного доступа спецтехники к жилому дому № 20 по ул. Анатолия в период с 21 по 25 сентября будут выполнены работы по установке дорожных знаков "Остановка запрещена", – говорится в сообщении.

Как ранее писал amic.ru, в Барнауле с 21 августа до 2 сентября перекрыли движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова. Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на этом участке.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2020 10:19
месный

На путиловской от комсомольского до сибирского знаки эти стоят и чё - там постоянно всё заставлено!!! Клали там на эти знаки!

26.08.2020 11:15
АБОРИГЕН

Только физическая невозможность припарковать автомобиль остановит очередного сверхразума на ведре. Формальным развешиванием табличек цели не достигнете.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
11:14
Кто хочет стать миллионером. Чем занимается объединение Форекс-трейдеров 1
11:01
Тренер из НБА, звездные игроки и темно-синяя форма. БК "Барнаул" презентовал команду 0
10:48
Более 10 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае 0
10:41
Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям на питание детей в Алтайском крае 3
10:27
Онищенко предупредил о новой угрозе в начале учебного года 0
10:15
Барнаульцы смогут задать вопросы городским властям 0
10:03
Четыре борта и платформа. Что нужно учесть при выборе прицепа 0
09:50
Россиян защитят от телефонных мошенников 3
09:42
В МИД РФ осудили обвинения по делу Навального 7
09:28
На одной из улиц Барнаула установят знаки "Остановка запрещена" 2
09:14
Умер народный артист России Владимир Никонов 0
09:02
Отдых со скидкой. Успевайте поймать уходящее лето со "Старыми друзьями" 0
08:50
Специалист рассказал, какие SMS-сообщения следует удалять сразу 0
08:37
В Алтайском крае закрыли несколько небезопасных детских площадок 5
08:24
Реформа с пробуксовкой. Когда начнут действовать новые тарифы ОСАГО? 8
08:14
33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки 1
08:01
Запрограммировать будущее. Как привить ребенку интерес к престижной профессии 0
07:48
Оживить "забытый" район. Торгово-офисный центр построят на ул. Челюскинцев в Барнауле 22
07:31
Жительница Барнаула обманула вкладчиков на 50 млн рублей 13
07:15
Володин нашел связь между здоровьем Навального и протестами в Белоруссии 23
07:02
Дмитрий Смирнов покинул пост главы комиссии РПЦ по делам семьи 2
06:49
В Барнауле объявили "охоту" на водителей, не пропускающих пешеходов 14
06:38
Маколей Калкин отмечает юбилей. Как изменился герой фильма "Один дома" 10
06:23
Ореховый Спас 2020: что это за праздник и когда его отмечают 0
06:05
Ливни и грозы придут в Алтайский край 26 августа 0
23:52
Такой день. Сообщения о минировании в Барнауле и очереди из охотников 0
23:17
Врач объяснил, как ингибиторы холинэстеразы нашли у Навального 18
22:50
Депутаты подготовили законопроект о выплатах по 10 тысяч рублей на детей 1
22:19
Два тела с ножевыми ранениями нашли в квартире в Алтайском крае 2
21:51
На Алтайский край обрушатся грозы, ливни и град 0
21:26
В мэрии Барнаула ответили на жалобы по капремонту многоквартирного дома 3
20:50
Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 0
20:23
В Минприроды объяснили очереди из охотников в Барнауле 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 149 0
19:17
Туристка провалилась в расщелину в горах Алтая 1
18:46
Песков ответил на обвинения Евросоюза в отравлении Навального 11
18:21
Алтайский край вошел в число лидеров СФО по выздоровлению от COVID-19 0
17:57
Депутат АКЗС пытается через суд вернуть водительские права 5
17:44
Герман Греф может приехать в Барнаул в начале сентября 4
17:34
Инфекционист назвал условия для повторного заражения коронавирусом 0
17:20
Голосования "на пеньках и в тележках" в Алтайском крае не будет 5
17:08
Минпросвещения ответило на идею переноса начала учебного года на 1 октября 3
16:56
СМИ: "Яндекс" эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии 0
16:41
Семья владельца "Алтайского бройлера" вошла в топ-10 богатейших в РФ 7
16:29
Пандемия повысила интерес жителей Алтайского края к "Госуслугам" 0
16:16
Барнаульским школьникам подарят 200 ранцев и наборов канцелярии 1
16:04
"Да нормальный он мужик". Суриков о Лукашенко, его ошибках и протестах в Белоруссии 18
15:56
Сильные дожди грозят Алтаю паводком, селями и камнепадом 1
15:44
В России подтвердили менее 4,7 тысячи заражений коронавирусом за сутки 0
15:31
Лжеполицейский забрал у алтайской старушки деньги и мясо 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.