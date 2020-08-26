Томенко поручил сохранить выплаты малоимущим семьям на питание детей в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил сохранить компенсации малоимущим семьям на питание детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, что с 1 сентября ученики начальных классов будут получать бесплатное питание в школах. При этом в крае действует норма о компенсации питания нуждающимся детям в размере 4,85 рубля в день. С начала учебного года в случае отсутствия расходов на питание малоимущие семьи могли бы потерять данную выплату.
Виктор Томенко поручил сохранить субсидию и упростить процедуру ее предоставления. Теперь вместо выдачи 4,85 рубля в день на питание родителям будут выплачивать годовой денежный эквивалент в размере 1000 рублей на учебный год, а средства можно направить на подготовку учеников к школе.
Комментарии
Бельгийские ученые из Университета Хасселта пришли к выводу, что выросшие в зеленой среде дети имеют более высокий уровень IQ.
Великий кормчий правит в стране более 20 лет - откуда нищие?!
4,85*30*12=1746 руб.. Заменили на 1000 руб.. Вывод очевиден)