В Заринском районе выбрали главу

Главой Заринского района избран 58-летний Валерий Тимирязев, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Кандидатуру одобрили в ходе голосования на сессии районного Совета народных депутатов. Всего на эту должность претендовали четыре человека.
С января 2018 года Тимирязев работал первым заместителем главы Заринского района, а с 3 декабря 2019 года занял пост временно исполняющего обязанности руководителя муниципалитета.
Как ранее сообщил amic.ru, 21 августа глава Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой. В кабмине уточнили, что заявление о сложении полномочий чиновница мотивировала обстоятельствами личного характера.
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