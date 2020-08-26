Пасмурная и прохладная погода сохранится в Алтайском крае в ближайшие трое суток. В эти дни в регионе будут периодически идти дожди, возможно выпадение града, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению краевого ЦГМС Людмила Сырых.
Однако уже днем 29 августа регион окажется во власти антициклона. Установится сухая погода, а столбики термометров постепенно поползут вверх. Ночами будет прохладно, а вот в дневное время суток температура в Алтайском крае повысится до +20...+25 градусов, а в некоторые дни – до +30.
Такая погода сохранится как минимум до 4 сентября, уточняют в Гидрометцентре.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в алтайском МЧС предупредили о надвигающейся непогоде и попросили население соблюдать необходимые меры безопасности.
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