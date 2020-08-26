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Синоптики рассказали, когда в Алтайский край вернется летняя погода

, ИА "Амител"
У жителей региона еще будет возможность отправиться на пляжи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пасмурная и прохладная погода сохранится в Алтайском крае в ближайшие трое суток. В эти дни в регионе будут периодически идти дожди, возможно выпадение града, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеообеспечению краевого ЦГМС Людмила Сырых.

Однако уже днем 29 августа регион окажется во власти антициклона. Установится сухая погода, а столбики термометров постепенно поползут вверх. Ночами будет прохладно, а вот в дневное время суток температура в Алтайском крае повысится до +20...+25 градусов, а в некоторые дни – до +30.

Такая погода сохранится как минимум до 4 сентября, уточняют в Гидрометцентре.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в алтайском МЧС предупредили о надвигающейся непогоде и попросили население соблюдать необходимые меры безопасности.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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