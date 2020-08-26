Участников запрещенного движения АУЕ могут занести в единый реестр

Правоохранители не исключают, что в России могут создать единую базу участников запрещенного экстремистского движения АУЕ. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергей Кравчук
"Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать", – рассказал Кравчук.
Он отметил, что в настоящее время у ведомства нет объединенной статистики по подросткам, которые вовлечены в криминальное движение. Связано это с тем, что запрет на деятельность АУЕ был введен недавно.
Напомним, что в середине августа Верховный суд РФ признал движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией, запрещенной в России.
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По каким критериям будут вносить в реестр?