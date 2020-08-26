"Сибирь-Полиметаллы" инвестирует 17 млрд рублей в Корбалихинский рудник на Алтае

Компания "Сибирь-Полиметаллы" за три года инвестирует 17 млрд рублей в развитие Корбалихинского месторождения в Алтайском крае, передает "Коммерсантъ".
Проект по развитию прописан в соглашении между компанией и правительством Алтайского края. Он предполагает реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики и строительство Корбалихинского рудника.
Как сказал директор по коммерческим и финансовым вопросам АО "Сибирь-Полиметаллы" Сергей Канов, соглашение предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам финансовой аренды, с одной стороны, и государственную поддержку в виде субсидирования налога на имущество в размере до 40 млн рублей, с другой.
Дальше финансировать проект собираются за счет банковского альянса "Сбербанк России" и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Общий объем инвестиций составит порядка 38 млрд рублей.
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