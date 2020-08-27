Сделка-шок. Речной вокзал в Барнауле могли продать барнаульскому застройщику

Речной вокзал Барнаула мог в очередной раз сменить собственника: по информации источников amic.ru, компания "Талтэк", владевшая объектом с 2018 года, продала его барнаульской строительной фирме "Селф".
Руководитель "Селфа" Нодар Шония сообщил корреспонденту amic.ru, что "комментировать ситуацию пока рано, сделка еще не совершилась". Но вот в "Талтэке" информацию о продаже Речного вокзала опровергли.
"Мы ничего не продаем, никакой сделки нет", – отметила первый помощник президента группы компаний "Талтэк" Елена Холодная.
Что планировали построить на Речном вокзале?
Здание Речного вокзала и прилегающая к нему территория до 2013 года принадлежали Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО "ПрогрессН", которое косвенно связано со строительной компанией "Сибирия". Сумма сделки составила более 170 млн рублей.
В 2015 году в компании сообщили, что планируют застраивать территорию Речного вокзал и объявили конкурс архитектурных проектов. В первом проекте, который увидела общественность, вместо здания речпочта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали ее в двух уровнях – одну общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позднее стало известно, что компания выбрала для реализации совершенно иной проект.
В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.
"Основной задачей реконструкции Речного вокзала является создание многофункционального комплекса, который бы стал визитной карточкой города Барнаула, так как он располагается непосредственно на въезде в город со стороны Правобережного тракта", – сказано в документации.
Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество встало на дыбы. В результате проект заморозили. В октябре 2015 года Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале: он признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую.
В мае 2017 года на тот момент глава города Сергей Дугин заявил: здание Речного вокзала используется бестолково, и вместо него лучше построить многофункциональный центр с кафе и гостиницей.
"В городе осталось одно совсем некомфортное место – Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним обсудить судьбу Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид", – сказал еще в мае 2017 Дугин.
Однако никакие работы на Речном вокзале так и не начали проводить.
От застройщика – к "шахтерам"
В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила КГ "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление компании – угольный бизнес. В ГК входит четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.
По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной.
Однако в администрации города информацию об этом опровергли. Как видим, строительство действительно не началось. Как планирует развивать Речной вокзал компания "Селф" (если она все-таки купила объект), пока неизвестно.
Комментарии
Что-нибудь известно о судьбе мозаичного панно, которое собирались демонтировать и в музей передать?
Да кому оно нужно, это самое панно! Никто не станет тратить на это деньги! Не те времена: бизнес и ничего личного
27.08.2020 08:38
Отчаянная
с языка сняла вопрос, как дело доходит до сноса, все о нем вспоминают, а так три года стоит даром никому не нужно)))
Ничего не надо там больше строить. Необходимо реконструировать здание речного вокзала, перестроить при необходимости расширив функционал и продлить набережную непосредственно до самого здания. Всё и на этом остановиться.
27.08.2020 08:52
prosto
Последняя информация была несколько лет назад, что панно будет снято и передано в музей. Со зданием каких-то действий не видно, только территорию заборчиком обнесли, и про панно тишина. По всей видимости, оно интересно только отдельным личностям, как и то, что город на реке не имеет, фактически, Речпорта. То, что от него осталось — маленький ларек-касса, да эти а-ля кабаки на плаву. Власти так бьются над развитием туркластера, а на то, что культурные речные прогулки можно и нужно организовать, фантазии не хватает.
Вроде, раньше хотели отдать его под планетарий?
Если снести здание речпорта и построить на его месте 2-3 жилых дома 20-25 этажей, где первые этажи отдать под общественно-деловые цели, территорию вокруг облагородить, город от этого только выиграет. Сейчас конечно печально все там. И имидж, имидж этого места менять нужно
27.08.2020 08:52
prosto
с языка сняла вопрос, как дело доходит до сноса, все о нем вспоминают, а так три года стоит даром никому не нужно)))
А вы внимательнее комментарии читайте, регулярно это обсуждалось в сети под статьями о сносе.
Какой некрасивый план застройки((, как такое можно пропускать на набережной?
Хотя о чём это я, Дроздов арена же шедевр!
27.08.2020 09:39
гость
То есть, вы не планируете возрождать речное судоходство? Так и запишем...
27.08.2020 09:39
гость
Никто и никогда не выигрывает от массовой застройки территории 20-25 коробками
Власти так бьются над развитием туркластера, а на то, что культурные речные прогулки можно и нужно организовать, фантазии не хватает
Если была цель сделать достойную набережную, то сделали бы, а так видно же для чего это делается))).
Мне завидно другим городам с большими прогулочными набережными, у нас уже точно не будет большой прогулочной набережной лишь тот обрезок и путь на гору.
Удивительно, что в своё время город всё распродал.
Речное судоходство в Барнауле возрождать нет никакого экономического смысла. Сезон короткий и окупить за него издержки не реально. Хоть деятельность по перевозке пассажиров, хоть грузов. Возить их просто некуда, нет нужно потока. Это будет ещё одно убыточное и дотираемое государством мероприятие, а зачем, какая цель? Кстати, чтобы прогуливать отдыхающих на маломерных судах, речпорт и не нужен. Этот бизнес и сейчас нормально функционирует. Снос речпорта конечно подразумевает снос неплохого ресторана внутри, в который вложено много сил и средств, но видно факторы «за» перевесили факторы «против»
Барнаульская набережная это изолированный кусок мертвечины созданный не понять для чего. Абсолютно безграмотное сооружение.
Ухта, Самара, Красноярск, Белгород, Казань, спросили бы сначала у людей что такое современная набережная и как её делать, а то залемонили не понять что, профукали десятки миллионов. Кто автор "проекта"?
Если снести здание речпорта и построить на его месте 2-3 жилых дома 20-25 этажей, где первые этажи отдать под общественно-деловые цели...
Соседние офисные здания на половину пустые - цены задрали. Интересно, а что будет, когда Обь поднимется и все там затопит, как бывало раньше?
27.08.2020 09:51
гость
Если была цель сделать достойную набережную, то сделали бы, а так видно же для чего это делается))).
Естественно. Сколько лет территория Нагорного парка была заброшена, городу дела до нее не было. А как появилась возможность от федерального бюджета отщипнуть, тут же вспомнили "о, яка территория пропадает" и влет проект сварганили и на рассмотрение. С новым проектом набережной Барнаулки аналогично. Так и будут на федеральном бюджете выезжать. Край для города самостоятельно будет что-делать или только словами разбрасываться? Ведь есть возможности, вот с желаниями проблемы - они не для всех жителей реализуются.
27.08.2020 10:05
гость
Конечно - нет, если смотреть с позиции временщика. Собственно, вы тут и не на долго.
27.08.2020 10:05
гость
ну вам бы только гулять да пить. туристы блин.
всю экономику прос-али. конечно, зачем теперь нужны речпорты на одной из самой больших рек в мире.
Как жаль , что нет у нас какой-нибудь церквушки или старого здания, высотой этак с 5-этажный дом, с такой архитектурной или исторической ценностью, чтобы раз- и постановление градоначальников- не строить выше. Из области фантастики, конечно .Поражаюсь, как в части страны с такой низкой плотностью населения загоняют народ в 25-этажные коробки. Что у нас земля по цене Гонконга, что ли? И да , знаю, что это дешевле, и население бедное, но на кого ж учились наши руководители, что решение проблемы поискать не могут? Или не хотят? Или не на тех учились?
27.08.2020 11:04
- гость -
проблемы рабов шерифа не интересуют же ... что тут не понятного.