Сделка-шок. Речной вокзал в Барнауле могли продать барнаульскому застройщику

Речной вокзал Барнаула мог в очередной раз сменить собственника: по информации источников amic.ru, компания "Талтэк", владевшая объектом с 2018 года, продала его барнаульской строительной фирме "Селф".

Руководитель "Селфа" Нодар Шония сообщил корреспонденту amic.ru, что "комментировать ситуацию пока рано, сделка еще не совершилась". Но вот в "Талтэке" информацию о продаже Речного вокзала опровергли.

"Мы ничего не продаем, никакой сделки нет", – отметила первый помощник президента группы компаний "Талтэк" Елена Холодная.

Что планировали построить на Речном вокзале?

Здание Речного вокзала и прилегающая к нему территория до 2013 года принадлежали Западно-Сибирскому речному пароходству. Затем имущество было продано ООО "ПрогрессН", которое косвенно связано со строительной компанией "Сибирия". Сумма сделки составила более 170 млн рублей.

В 2015 году в компании сообщили, что планируют застраивать территорию Речного вокзал и объявили конкурс архитектурных проектов. В первом проекте, который увидела общественность, вместо здания речпочта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали ее в двух уровнях – одну общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позднее стало известно, что компания выбрала для реализации совершенно иной проект.

В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.

"Основной задачей реконструкции Речного вокзала является создание многофункционального комплекса, который бы стал визитной карточкой города Барнаула, так как он располагается непосредственно на въезде в город со стороны Правобережного тракта", – сказано в документации.

Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество встало на дыбы. В результате проект заморозили. В октябре 2015 года Центральный районный суд и вовсе запретил строить жилые дома на Речном вокзале: он признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую.

В мае 2017 года на тот момент глава города Сергей Дугин заявил: здание Речного вокзала используется бестолково, и вместо него лучше построить многофункциональный центр с кафе и гостиницей.

"В городе осталось одно совсем некомфортное место – Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним обсудить судьбу Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид", – сказал еще в мае 2017 Дугин.

Однако никакие работы на Речном вокзале так и не начали проводить.

От застройщика – к "шахтерам"

В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила КГ "Талтэк" из Кузбасса. Основное направление компании – угольный бизнес. В ГК входит четыре угледобывающих предприятия в Кемеровской области. "Талтэк" открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.

По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной.

Однако в администрации города информацию об этом опровергли. Как видим, строительство действительно не началось. Как планирует развивать Речной вокзал компания "Селф" (если она все-таки купила объект), пока неизвестно.