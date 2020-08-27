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Еще 69 зараженных коронавирусом нашли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки скончались трое пациентов с COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 11 456.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 40; Бийск, Рубцовск – по 5 заболевших; Панкрушихинский район – 3; Новоалтайск, Благовещенский, Первомайский районы – по 2; Алейск, Славгород, Яровое, Калманский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае скончались еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирус. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 320. В 119 случаях причиной смерти стал коронавирус.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах Алтайского края только для учеников 1, 9 и 11 классов. Мероприятия состоятся на улице, если позволит погода. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.08.2020 11:55
- гость -

с собаками искали?

27.08.2020 12:07
- гость -

Статистика по Поповски радует, родная цифра 69.

27.08.2020 12:15
- гость -

Не "нашли", а не смогли не найти. Болеющих больше, но бесплатных анализов на COVID-19 им не делают, а на платные далеко не каждый пойдёт. Вот и сидят люди на больничном с ОРВИ

27.08.2020 12:39
- гость -

Ставят вирусную пневмонию. При этом сильное поражение лёгких, лежат в ковидных госпиталя, лечение назначено рекомендованное для ковид вируса, а мазок, о чудо, отрицательный. Это как можно объяснить. Необходимым снижением показателей по ковид и не иначе. Продолжается одурачивание по полной программе! И болеют такой "вирусной" пневмонией все больше людей. При этом ни изаляцию контактирующим, ни проверок на возможное заражение от госпитализированых больных нет. Даже не интересуются с кем у них контакт был. Так мы хотим справиться с болезнью? Детсад.. Я в домике. Закрыть на все это глаза не значит справиться, значит - наплевать на всех и все!

27.08.2020 12:51
- гость -

И болеют такой "вирусной" пневмонией все больше людей. При этом ни изаляцию контактирующим, ни проверок на возможное заражение от госпитализированых больных нет.(с)

У вас каждый день "все больше". А на мой взгляд - все меньше. Как болели, так и болеют. Чуть другой фигней, просто. Как умирали, так и умирают. Есть переболевшие знакомые. Переболели, и переболели. А на "изаляцию" всех не усадишь. Хватит уже изАлировать. Дайте жить людям. Кому страшно, может изАлироваться хоть до конца дней своих.

27.08.2020 12:53
- гость -



Ставят вирусную пневмонию. При этом сильное поражение лёгких, лежат в ковидных госпиталя, лечение назначено рекомендованное для ковид вируса, а мазок, о чудо, отрицательный.

Дык эта, мазок-то из носоглотки берут, а вирус в легких беснуется.

27.08.2020 12:56
- гость -

у меня уже несколько знакомых болеют. даже страшно становится.

27.08.2020 12:59
- гость -

"Нашли"- кладоискатели ? Диагностировали - медицина все таки !!!!

27.08.2020 13:29
- гость -

27.08.2020 12:39
- гость -

хотите чтоб все закрыли и экономика страны рухнула?

27.08.2020 13:52
Пьяный ангел

О, вернулись в позицию 69, поздравляю всех!

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