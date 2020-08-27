Еще 69 зараженных коронавирусом нашли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил о 69 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 11 456.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 40; Бийск, Рубцовск – по 5 заболевших; Панкрушихинский район – 3; Новоалтайск, Благовещенский, Первомайский районы – по 2; Алейск, Славгород, Яровое, Калманский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки в Алтайском крае скончались еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирус. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 320. В 119 случаях причиной смерти стал коронавирус.
Как ранее сообщал amic.ru, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах Алтайского края только для учеников 1, 9 и 11 классов. Мероприятия состоятся на улице, если позволит погода.
Комментарии
с собаками искали?
Статистика по Поповски радует, родная цифра 69.
Не "нашли", а не смогли не найти. Болеющих больше, но бесплатных анализов на COVID-19 им не делают, а на платные далеко не каждый пойдёт. Вот и сидят люди на больничном с ОРВИ
Ставят вирусную пневмонию. При этом сильное поражение лёгких, лежат в ковидных госпиталя, лечение назначено рекомендованное для ковид вируса, а мазок, о чудо, отрицательный. Это как можно объяснить. Необходимым снижением показателей по ковид и не иначе. Продолжается одурачивание по полной программе! И болеют такой "вирусной" пневмонией все больше людей. При этом ни изаляцию контактирующим, ни проверок на возможное заражение от госпитализированых больных нет. Даже не интересуются с кем у них контакт был. Так мы хотим справиться с болезнью? Детсад.. Я в домике. Закрыть на все это глаза не значит справиться, значит - наплевать на всех и все!
И болеют такой "вирусной" пневмонией все больше людей. При этом ни изаляцию контактирующим, ни проверок на возможное заражение от госпитализированых больных нет.(с)
У вас каждый день "все больше". А на мой взгляд - все меньше. Как болели, так и болеют. Чуть другой фигней, просто. Как умирали, так и умирают. Есть переболевшие знакомые. Переболели, и переболели. А на "изаляцию" всех не усадишь. Хватит уже изАлировать. Дайте жить людям. Кому страшно, может изАлироваться хоть до конца дней своих.
Ставят вирусную пневмонию. При этом сильное поражение лёгких, лежат в ковидных госпиталя, лечение назначено рекомендованное для ковид вируса, а мазок, о чудо, отрицательный.
Дык эта, мазок-то из носоглотки берут, а вирус в легких беснуется.
у меня уже несколько знакомых болеют. даже страшно становится.
"Нашли"- кладоискатели ? Диагностировали - медицина все таки !!!!
27.08.2020 12:39
- гость -
хотите чтоб все закрыли и экономика страны рухнула?
О, вернулись в позицию 69, поздравляю всех!