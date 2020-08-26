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Школьные линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут только для 1, 9 и 11 классов

, ИА "Амител"
Линейки проведут на улицах, если позволит погода
1 сентября / Фото из архива редакции

1 сентября / Фото из архива редакции

1 сентября – в День знаний – торжественные линейки пройдут во всех школах Алтайского края. Однако проведут их только для учеников 1, 9 и 11 классов, рассказали в пресс-службе Минобрнауки региона. 

"Родителей школьников, особенно родителей первоклассников, волнует вопрос, состоятся ли традиционные линейки в День знаний. При соблюдении всех требований безопасности, при особом режиме прохождения линеек и при соответствующих погодных условиях проведение торжественных линеек на улице для первоклассников и выпускников 9 и 11 классов по согласованию с Роспотребнадзором разрешено в очной форме. Особое внимание при этом будет уделено школам, в которых занимается более 500 детей", – пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

А вот в Барнауле школьные линейки пройдут только для 1 и 11 классов, рассказал во время онлайн-форума Андрей Муль, председатель городского комитета по образованию.

Напомним, в 2020 году в Алтайском крае за парты сядут более 280 тысяч учеников, это на пять тысяч больше, чем в прошлом. Первоклассников в новом учебном году более 30 тысяч.

Читайте также в сюжете: День знаний-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

26.08.2020 11:26
- гость -

Да, особливо эти линейки интересны 9 и 11 классам!

26.08.2020 12:13
- гость -

Кому интересны, а кому - нет. Не ходи, штрафовать не будут.

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