1 сентября – в День знаний – торжественные линейки пройдут во всех школах Алтайского края. Однако проведут их только для учеников 1, 9 и 11 классов, рассказали в пресс-службе Минобрнауки региона.
"Родителей школьников, особенно родителей первоклассников, волнует вопрос, состоятся ли традиционные линейки в День знаний. При соблюдении всех требований безопасности, при особом режиме прохождения линеек и при соответствующих погодных условиях проведение торжественных линеек на улице для первоклассников и выпускников 9 и 11 классов по согласованию с Роспотребнадзором разрешено в очной форме. Особое внимание при этом будет уделено школам, в которых занимается более 500 детей", – пояснил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.
А вот в Барнауле школьные линейки пройдут только для 1 и 11 классов, рассказал во время онлайн-форума Андрей Муль, председатель городского комитета по образованию.
Напомним, в 2020 году в Алтайском крае за парты сядут более 280 тысяч учеников, это на пять тысяч больше, чем в прошлом. Первоклассников в новом учебном году более 30 тысяч.
Комментарии
Да, особливо эти линейки интересны 9 и 11 классам!
Кому интересны, а кому - нет. Не ходи, штрафовать не будут.