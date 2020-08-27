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Осенняя погода придет в Россию позднее, чем обычно

, ИА "Амител"
Сдвиг составит примерно две недели
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Климатическая осень в России наступит позднее, чем календарная, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

По его словам, "осенняя" климатическая норма по погоде будет выполняться примерно с середины сентября. Эксперт уточнил, что погода стала менее стабильна, чем раньше.

"Если сравнить средние характеристики, то есть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига – две недели, – пояснил Кокорин. – Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели".

Специалист отметил, что "запоздание" осени в сравнении с календарем в различных регионах может отличаться. Например, в Центральной России оно составит две недели.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Специалист отметил, что показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2020 13:51
- гость -

Да ну и пёс с ней, а зима пусть вообще не приходит, надоела, тепла хочется.

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