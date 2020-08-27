Климатическая осень в России наступит позднее, чем календарная, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
По его словам, "осенняя" климатическая норма по погоде будет выполняться примерно с середины сентября. Эксперт уточнил, что погода стала менее стабильна, чем раньше.
"Если сравнить средние характеристики, то есть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига – две недели, – пояснил Кокорин. – Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели".
Специалист отметил, что "запоздание" осени в сравнении с календарем в различных регионах может отличаться. Например, в Центральной России оно составит две недели.
Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Специалист отметил, что показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.
Комментарии
Да ну и пёс с ней, а зима пусть вообще не приходит, надоела, тепла хочется.