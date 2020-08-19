Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

Предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Об этом рассказал метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Его слова приводит портал ura.ru.
Как отметил Тишковец, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.
Как уже сообщал amic.ru, похолодание, которое в эти дни пришло в Алтайский край, надолго не задержится. Уже с 21 августа столбики термометров поползут вверх. На выходных вновь установится жаркая летняя погода.
При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за повышенного уровня пожароопасности в некоторых районах края.
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