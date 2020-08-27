Экс-владельца барнаульского "Сибэнергомаша" осудят за присвоение 1,7 млрд рублей

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего владельца барнаульского завода "Сибэнергомаш" и гендиректора ОАО "Новаэм" Виталия Черномора за присвоение кредитных денег на сумму более 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, в 2013-2014 годах Черномор, будучи главой холдинга, в который входил "Сибэнергомаш", заключил с "Альфа-Банком" несколько кредитных соглашений. При этом он сообщил сотрудникам банка, что у предприятий холдинга якобы есть в наличии ликвидное имущество.
В итоге предприниматель перевел полученные деньги на счета подконтрольных организаций, таким образом "противоправно и безвозмездно обратив их в свою пользу".
Уголовное дело поступило в Железнодорожный районный суд Барнаула 21 августа, однако дата первого заседания еще не назначена.
Напомним, что Виталия Черномора задержали в одном из московских аэропортов 25 октября 2019 года, а 26 октября Центральный районный суд Барнаула принял решение об аресте бизнесмена.
Комментарии
Сколько веревочке не виться а концу быть.
Интересно было бы услышать комментарии администрации, которая благоволила этому деятелю во время рейдерского захвата предприятия.
Интересно еще услышать комментарии одного великого начальника СБ из этого Банка и пары,тройки топ менеджеров .одобрявших заключения о открытии кредитных линий...
Главное как оперативно, завод уже 6 лет как по банкротству в другие руки перешёл, а ему вспомнили долги
Напомним, что Виталия Черномора задержали в одном из московских аэропортов 25 октября 2019 года, а 26 октября Центральный районный суд Барнаула принял решение об аресте бизнесмена.
Никак сбежать с деньжонками собирался? Не может быть чтолбы одни проныры были везде у власти, как же так получилось
приговор наверно будет условный срок?