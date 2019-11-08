Бывший владелец "Сибэнергомаш" арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший владелец барнаульского завода "Сибэнергомаш" Виталий Черномор арестован в одном из московских аэропортов 25 октября, сообщили источники, близкие к следствию. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, инкриминируя ему пункт 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия несколько лет подряд предприниматель набирал кредиты на принадлежащие ему предприятия, а когда пришло время возвращать деньги, компании-должники принялись банкротиться.

26 октября Центральный районный суд Барнаула принял решение о аресте бизнесмена. Адвокаты бизнесмена пытались обжаловать действия правоохранительных органов, но в четверг, 7 ноября, Алтайский краевой суд отклонил жалобу и согласился с выбранной мерой пресечения в отношении Черномора в виде заключения под стражу. Информация об этом имеется на сайте суда.

В 2009 году Виталий Черномор приобрел "Сибэнергомаш", а после добавил к списку своих активов Алапаевский металлургический комбинат и "Моршанскхиммаш". Эти предприятия вошли в состав новообразованного холдинга "НОВАЭМ". Черномор обещал, что к 2030 году холдинг превратится в транснациональную компанию. Но уже в 2015 году алтайский завод был признан банкротом. Согласно реестру требований кредиторов общая задолженность АО "Сибэнергомаш" составила более 4 млрд. рублей, большая часть из которых — требования Глобэксбанка, Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

Альфа-Банк подтверждает, что является кредитором группы компаний "НОВАЭМ" и намерен вернуть кредитные средства.

"Банк ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности данной группы должников и с Черномора, как поручителя. По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК Новаэм Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы. В рамках возбужденного уголовного дела Черномору предъявлено обвинение и избрана соответствующая мера пресечения. Банк оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств", — пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Финансовые проблемы у ОАО "Сибэнергомаш" начались в 2014 году. На предприятии не выплачивали зарплату рабочим, люди устраивали забастовки. Тогда пресс-служба барнаульского предприятия заявляла, что "Сибэнергомаш" столкнулся с финансовыми трудностями по вине бывшего менеджмента и из-за нарушения рядом заказчиков платежной дисциплины.